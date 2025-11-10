https://1prime.ru/20251110/dom-864369281.html
Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ"
2025-11-10T10:50+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия не будет продавать свои акции в ходе IPO компании "Дом.РФ", инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии, сообщила госкомпания. "Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после размещения", - говорится в сообщении. Как заявила компания, она планирует провести IPO в ноябре . Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей, сообщалось ранее.
