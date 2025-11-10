Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ" - 10.11.2025, ПРАЙМ
Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ"
Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ" - 10.11.2025, ПРАЙМ
Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ"
Россия не будет продавать свои акции в ходе IPO компании "Дом.РФ", инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии, сообщила госкомпания. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:50+0300
2025-11-10T10:50+0300
экономика
акции
рынок
россия
дом.рф
мосбиржа
биржа
торги
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83375/68/833756841_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_6c6b132d3bc2b8bc388e393e14441c6d.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия не будет продавать свои акции в ходе IPO компании "Дом.РФ", инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии, сообщила госкомпания. "Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после размещения", - говорится в сообщении. Как заявила компания, она планирует провести IPO в ноябре . Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей, сообщалось ранее.
акции, рынок, россия, дом.рф, мосбиржа, биржа, торги, биржевые торги
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Дом.РФ, Мосбиржа, биржа, Торги, биржевые торги
Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ"

Россия не намерена продавать акции "Дом.РФ" в ходе IPO компании

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Петербургский международный экономический форум. День третий
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия не будет продавать свои акции в ходе IPO компании "Дом.РФ", инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии, сообщила госкомпания.
"Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после размещения", - говорится в сообщении.
Как заявила компания, она планирует провести IPO в ноябре . Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи.
"Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей, сообщалось ранее.
 
Заголовок открываемого материала