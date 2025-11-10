https://1prime.ru/20251110/dom-864369281.html

Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ"

Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ" - 10.11.2025, ПРАЙМ

Россия не будет продавать свои акции во время IPO "Дом.РФ"

Россия не будет продавать свои акции в ходе IPO компании "Дом.РФ", инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии, сообщила госкомпания. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T10:50+0300

2025-11-10T10:50+0300

2025-11-10T10:50+0300

экономика

акции

рынок

россия

дом.рф

мосбиржа

биржа

торги

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83375/68/833756841_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_6c6b132d3bc2b8bc388e393e14441c6d.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия не будет продавать свои акции в ходе IPO компании "Дом.РФ", инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии, сообщила госкомпания. "Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после размещения", - говорится в сообщении. Как заявила компания, она планирует провести IPO в ноябре . Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей, сообщалось ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, дом.рф, мосбиржа, биржа, торги, биржевые торги