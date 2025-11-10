Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы

https://1prime.ru/20251110/dorogi-864371249.html

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Росавтодора и Автодора завершили подготовку к зимнему режиму работы, свыше 23 тысяч единиц техники выйдет на российские дороги зимой для обеспечения бесперебойного движения транспорта, сообщает Минтранс РФ. "В преддверии холодов и снегопада специалисты Росавтодора и Автодора завершили комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения безопасности в непростых погодных условиях. Бесперебойное движение транспорта обеспечат свыше 23 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении. По данным министерства, в число спецтехники вошли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Техника оснащена системами "ГЛОНАСС", что позволяет в онлайн-режиме контролировать выполнение работ. Уточняется, что для обработки трасс создан необходимый запас противогололедных материалов. "В разных регионах начали работать больше тысячи пескобаз, где хранится в общей сложности порядка 3 миллионов тонн песка, свыше 1 миллиона тонн технической соли, порядка 5,3 миллиона тонн песчано-соляной смеси и 72 тысячи тонн жидких противогололедных материалов. Их расход зависит от погодных условий", - заключили в ведомстве.

