10.11.2025
Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы
2025-11-10T11:30+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Росавтодора и Автодора завершили подготовку к зимнему режиму работы, свыше 23 тысяч единиц техники выйдет на российские дороги зимой для обеспечения бесперебойного движения транспорта, сообщает Минтранс РФ. "В преддверии холодов и снегопада специалисты Росавтодора и Автодора завершили комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения безопасности в непростых погодных условиях. Бесперебойное движение транспорта обеспечат свыше 23 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении. По данным министерства, в число спецтехники вошли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Техника оснащена системами "ГЛОНАСС", что позволяет в онлайн-режиме контролировать выполнение работ. Уточняется, что для обработки трасс создан необходимый запас противогололедных материалов. "В разных регионах начали работать больше тысячи пескобаз, где хранится в общей сложности порядка 3 миллионов тонн песка, свыше 1 миллиона тонн технической соли, порядка 5,3 миллиона тонн песчано-соляной смеси и 72 тысячи тонн жидких противогололедных материалов. Их расход зависит от погодных условий", - заключили в ведомстве.
11:30 10.11.2025
 
Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы

Снегоуборочная техника на трассе. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Росавтодора и Автодора завершили подготовку к зимнему режиму работы, свыше 23 тысяч единиц техники выйдет на российские дороги зимой для обеспечения бесперебойного движения транспорта, сообщает Минтранс РФ.
"В преддверии холодов и снегопада специалисты Росавтодора и Автодора завершили комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения безопасности в непростых погодных условиях. Бесперебойное движение транспорта обеспечат свыше 23 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в число спецтехники вошли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Техника оснащена системами "ГЛОНАСС", что позволяет в онлайн-режиме контролировать выполнение работ.
Уточняется, что для обработки трасс создан необходимый запас противогололедных материалов.
"В разных регионах начали работать больше тысячи пескобаз, где хранится в общей сложности порядка 3 миллионов тонн песка, свыше 1 миллиона тонн технической соли, порядка 5,3 миллиона тонн песчано-соляной смеси и 72 тысячи тонн жидких противогололедных материалов. Их расход зависит от погодных условий", - заключили в ведомстве.
 
