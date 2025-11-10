https://1prime.ru/20251110/dorogi-864371249.html
Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы
Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы - 10.11.2025, ПРАЙМ
Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы
Специалисты Росавтодора и Автодора завершили подготовку к зимнему режиму работы, свыше 23 тысяч единиц техники выйдет на российские дороги зимой для обеспечения | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:30+0300
2025-11-10T11:30+0300
2025-11-10T11:30+0300
бизнес
россия
рф
росавтодор
автодор
дорожное движение
дорожное хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864371092_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_df7deff7911b629b89423f75180454d2.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Росавтодора и Автодора завершили подготовку к зимнему режиму работы, свыше 23 тысяч единиц техники выйдет на российские дороги зимой для обеспечения бесперебойного движения транспорта, сообщает Минтранс РФ. "В преддверии холодов и снегопада специалисты Росавтодора и Автодора завершили комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения безопасности в непростых погодных условиях. Бесперебойное движение транспорта обеспечат свыше 23 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении. По данным министерства, в число спецтехники вошли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Техника оснащена системами "ГЛОНАСС", что позволяет в онлайн-режиме контролировать выполнение работ. Уточняется, что для обработки трасс создан необходимый запас противогололедных материалов. "В разных регионах начали работать больше тысячи пескобаз, где хранится в общей сложности порядка 3 миллионов тонн песка, свыше 1 миллиона тонн технической соли, порядка 5,3 миллиона тонн песчано-соляной смеси и 72 тысячи тонн жидких противогололедных материалов. Их расход зависит от погодных условий", - заключили в ведомстве.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864371092_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f0bda49f46b55d2f2f17250d41a247b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, росавтодор, автодор, дорожное движение, дорожное хозяйство
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росавтодор, Автодор, дорожное движение, дорожное хозяйство
Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы
Минтранс: Росавтодор и Автодор завершили подготовку к зимнему режиму работы
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Росавтодора и Автодора завершили подготовку к зимнему режиму работы, свыше 23 тысяч единиц техники выйдет на российские дороги зимой для обеспечения бесперебойного движения транспорта, сообщает Минтранс РФ.
"В преддверии холодов и снегопада специалисты Росавтодора и Автодора завершили комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения безопасности в непростых погодных условиях. Бесперебойное движение транспорта обеспечат свыше 23 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в число спецтехники вошли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Техника оснащена системами "ГЛОНАСС", что позволяет в онлайн-режиме контролировать выполнение работ.
Уточняется, что для обработки трасс создан необходимый запас противогололедных материалов.
"В разных регионах начали работать больше тысячи пескобаз, где хранится в общей сложности порядка 3 миллионов тонн песка, свыше 1 миллиона тонн технической соли, порядка 5,3 миллиона тонн песчано-соляной смеси и 72 тысячи тонн жидких противогололедных материалов. Их расход зависит от погодных условий", - заключили в ведомстве.