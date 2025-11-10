https://1prime.ru/20251110/druzhba-864399610.html

В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии

В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии

Угрозы Владимира Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры представляют опасность, поскольку напрямую касаются Венгрии

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры представляют опасность, поскольку напрямую касаются Венгрии, сообщает Berliner Zeitung."Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников", — говорится в материале.Отмечается, что трубопровод "Дружба", которому угрожает Украина, остается ключевым элементом энергоснабжения Венгрии: 86% нефти и 74% газа поступают из России. Прекращение поставок может обойтись Будапешту в потерю более 4% ВВП, по расчетам МВФ.Автор указывает, что военное давление Украины на российскую энергетическую инфраструктуру может привести к политическим разногласиям внутри альянса, что принесет Киеву больше вреда, чем выгоды.После встречи Дональда Трампа и Виктора Орбана в Белом доме венгерский премьер отметил, что поставки энергоресурсов из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" освобождены от санкций США. Также сняты ограничения с проекта АЭС "Пакш-2".В субботу Владимир Зеленский вновь призвал ужесточить санкции против России, включая запрет на все российские энергоносители.

