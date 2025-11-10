Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/druzhba-864399610.html
В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии
В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии
Угрозы Владимира Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры представляют опасность, поскольку напрямую касаются Венгрии, сообщает Berliner... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:40+0300
2025-11-10T23:40+0300
венгрия
украина
германия
дональд трамп
виктор орбан
пакш-2
мвф
владимир зеленский
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры представляют опасность, поскольку напрямую касаются Венгрии, сообщает Berliner Zeitung."Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников", — говорится в материале.Отмечается, что трубопровод "Дружба", которому угрожает Украина, остается ключевым элементом энергоснабжения Венгрии: 86% нефти и 74% газа поступают из России. Прекращение поставок может обойтись Будапешту в потерю более 4% ВВП, по расчетам МВФ.Автор указывает, что военное давление Украины на российскую энергетическую инфраструктуру может привести к политическим разногласиям внутри альянса, что принесет Киеву больше вреда, чем выгоды.После встречи Дональда Трампа и Виктора Орбана в Белом доме венгерский премьер отметил, что поставки энергоресурсов из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" освобождены от санкций США. Также сняты ограничения с проекта АЭС "Пакш-2".В субботу Владимир Зеленский вновь призвал ужесточить санкции против России, включая запрет на все российские энергоносители.
https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399454.html
https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399049.html
венгрия
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, германия, дональд трамп, виктор орбан, пакш-2, мвф, владимир зеленский, газопровод "турецкий поток"
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Пакш-2, МВФ, Владимир Зеленский, Газопровод "Турецкий поток"
23:40 10.11.2025
 
В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии

BZ: Зеленский рискует поссориться с союзниками, угрожая трубопроводу "Дружба"

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры представляют опасность, поскольку напрямую касаются Венгрии, сообщает Berliner Zeitung.
"Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев
Вчера, 23:37
Отмечается, что трубопровод "Дружба", которому угрожает Украина, остается ключевым элементом энергоснабжения Венгрии: 86% нефти и 74% газа поступают из России. Прекращение поставок может обойтись Будапешту в потерю более 4% ВВП, по расчетам МВФ.
Автор указывает, что военное давление Украины на российскую энергетическую инфраструктуру может привести к политическим разногласиям внутри альянса, что принесет Киеву больше вреда, чем выгоды.
После встречи Дональда Трампа и Виктора Орбана в Белом доме венгерский премьер отметил, что поставки энергоресурсов из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" освобождены от санкций США. Также сняты ограничения с проекта АЭС "Пакш-2".
В субботу Владимир Зеленский вновь призвал ужесточить санкции против России, включая запрет на все российские энергоносители.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
"Снаряды все ближе". На Украине обратились с предупреждением к Зеленскому
Вчера, 23:34
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯДональд ТрампВиктор ОрбанПакш-2МВФВладимир ЗеленскийГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала