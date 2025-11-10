Эксперт оценил визит главы МИД Турции в США

https://1prime.ru/20251110/ekspert-864359398.html

АНКАРА, 10 ноя - ПРАЙМ. Планируемый визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в США в понедельник подтверждает, что Вашингтон учитывает позицию Анкары при формировании политики в отношении Сирии, такое мнение высказал РИА Новости турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин. МИД Турции анонсировал визит министра иностранных дел Хакана Фидана в США в понедельник, не уточнив при этом подробностей. "Посещение Хаканом Фиданом США подтверждает мой недавний анализ: администрация Дональда Трампа не принимает решения по Сирии без участия Турции", — отметил Шахин. По его словам, влияние Турции на ситуацию в Сирии и на сирийское правительство признано и уважено американской стороной. "Турция — это страна, с которой необходимо согласовывать каждый шаг и каждое решение в отношении Сирии. Даже если речь идёт о США", — подчеркнул эксперт. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.* Запрещенная в России террористическая организация

