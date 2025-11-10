https://1prime.ru/20251110/ekspert-864359971.html
Эксперт объяснил переход театров на отечественное звуковое оборудование
Эксперт объяснил переход театров на отечественное звуковое оборудование - 10.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил переход театров на отечественное звуковое оборудование
Переход театров, вузов и школ на отечественное звуковое оборудование позволит государственным учреждениям сократить расходы и снизить зависимость от зарубежных... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T04:34+0300
2025-11-10T04:34+0300
2025-11-10T04:34+0300
технологии
бизнес
экономика
сша
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864359971.jpg?1762738468
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Переход театров, вузов и школ на отечественное звуковое оборудование позволит государственным учреждениям сократить расходы и снизить зависимость от зарубежных поставщиков, это решение продиктовано не только надежностью поставок и полным циклом сервиса, но и экономической целесообразностью, рассказал РИА Новости директор Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования (Ассоциация "МИРМИО") Максим Гузинин.
"Параллельный импорт привел к росту цен на иностранные модели на 50–100%, поэтому российские компании делают ставку на создание современных и доступных продуктов. Один из примеров — тульская "Октава ДМ", которая при поддержке госкорпорации "Ростех" наладила выпуск импортозамещающего оборудования, показав, что отечественная промышленность способна полностью закрывать потребности рынка", — отметил эксперт.
Он добавил, что мировой рынок беспроводных микрофонов был оценен в три миллиарда долларов США в 2024 году. При этом ежегодный рост на период до 2034 года оценивается в 7,2%. Россия, по словам директора ассоциации, движется от мелкосерийного производства в узких продуктовых нишах к широкому спектру цифровых устройств, что в перспективе обеспечит технологическую независимость.
"Санкции 2022 года, ограничившие поставки западных брендов, стали испытанием, но именно они стимулировали развитие и позволили отечественным производителям занять освободившуюся нишу", — подчеркнул Гузинин.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, сша, ростех
Технологии, Бизнес, Экономика, США, Ростех
Эксперт объяснил переход театров на отечественное звуковое оборудование
Гузинин: переход на отечественное звуковое оборудование позволит сократить расходы
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Переход театров, вузов и школ на отечественное звуковое оборудование позволит государственным учреждениям сократить расходы и снизить зависимость от зарубежных поставщиков, это решение продиктовано не только надежностью поставок и полным циклом сервиса, но и экономической целесообразностью, рассказал РИА Новости директор Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования (Ассоциация "МИРМИО") Максим Гузинин.
"Параллельный импорт привел к росту цен на иностранные модели на 50–100%, поэтому российские компании делают ставку на создание современных и доступных продуктов. Один из примеров — тульская "Октава ДМ", которая при поддержке госкорпорации "Ростех" наладила выпуск импортозамещающего оборудования, показав, что отечественная промышленность способна полностью закрывать потребности рынка", — отметил эксперт.
Он добавил, что мировой рынок беспроводных микрофонов был оценен в три миллиарда долларов США в 2024 году. При этом ежегодный рост на период до 2034 года оценивается в 7,2%. Россия, по словам директора ассоциации, движется от мелкосерийного производства в узких продуктовых нишах к широкому спектру цифровых устройств, что в перспективе обеспечит технологическую независимость.
"Санкции 2022 года, ограничившие поставки западных брендов, стали испытанием, но именно они стимулировали развитие и позволили отечественным производителям занять освободившуюся нишу", — подчеркнул Гузинин.