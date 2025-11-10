https://1prime.ru/20251110/ekspert-864359971.html

Эксперт объяснил переход театров на отечественное звуковое оборудование

2025-11-10T04:34+0300

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Переход театров, вузов и школ на отечественное звуковое оборудование позволит государственным учреждениям сократить расходы и снизить зависимость от зарубежных поставщиков, это решение продиктовано не только надежностью поставок и полным циклом сервиса, но и экономической целесообразностью, рассказал РИА Новости директор Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования (Ассоциация "МИРМИО") Максим Гузинин. "Параллельный импорт привел к росту цен на иностранные модели на 50–100%, поэтому российские компании делают ставку на создание современных и доступных продуктов. Один из примеров — тульская "Октава ДМ", которая при поддержке госкорпорации "Ростех" наладила выпуск импортозамещающего оборудования, показав, что отечественная промышленность способна полностью закрывать потребности рынка", — отметил эксперт. Он добавил, что мировой рынок беспроводных микрофонов был оценен в три миллиарда долларов США в 2024 году. При этом ежегодный рост на период до 2034 года оценивается в 7,2%. Россия, по словам директора ассоциации, движется от мелкосерийного производства в узких продуктовых нишах к широкому спектру цифровых устройств, что в перспективе обеспечит технологическую независимость. "Санкции 2022 года, ограничившие поставки западных брендов, стали испытанием, но именно они стимулировали развитие и позволили отечественным производителям занять освободившуюся нишу", — подчеркнул Гузинин.​

