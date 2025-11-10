https://1prime.ru/20251110/euroclear-864363985.html

С Euroclear Bank взыскали более 85 миллионов долларов в пользу "Транснефти"

С Euroclear Bank взыскали более 85 миллионов долларов в пользу "Транснефти" - 10.11.2025, ПРАЙМ

С Euroclear Bank взыскали более 85 миллионов долларов в пользу "Транснефти"

10.11.2025

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Транснефть" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов (более 6,9 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в сентябре 2024 года, разбирательство проходило в закрытом режиме. Решение было вынесено еще в июле, но о том, что суд полностью удовлетворил иск, стало известно только сейчас. Сам судебный акт не опубликован. Основания исковых требований в материалах суда не указаны. Третьими лицами к делу привлечены Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Из состава участников разбирательства можно сделать вывод, что спор связан с заблокированными ответчиком из-за международных санкций ценными бумагами, принадлежащими истцу.На предварительных слушаниях в октябре 2024 года суд по ходатайству истца решил провести слушания дела в закрытом режиме. Как отмечалось в определении суда, "учитывая, что дальнейшее рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны,.. удовлетворено ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

