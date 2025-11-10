https://1prime.ru/20251110/evrokhim-864364686.html

"Еврохим" отозвал иск к Tecnimont на 31,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Компания "Еврохим", которая является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, отозвала из арбитражного суда Москвы иск, в котором требовала взыскать с крупной итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее дочернего ООО "МТ Руссия" около 333,9 миллиона евро и около 6,3 миллиона долларов (в сумме – более 31,8 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" поступил в суд в августе и был оставлен тогда без движения из-за ряда процессуальных нарушений. Так, истец представил договор от 1 июня 2020 года на английском языке без заверенного перевода на русский, не приложил документы об уплате госпошлины и доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Суд 29 октября по просьбе истца продлил срок оставления иска без движения, но уже 30 октября от "Еврохима" поступило ходатайство о возвращении искового заявления. Причины отзыва иска не сообщаются. Третьим лицом истец просил привлечь к делу свое дочернее ООО "Еврохим Северо-Запад-2". Из материалов дела усматривается, что иск был связан с проектом строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака. Как следует из судебных материалов, ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство завода. Впоследствии контракт был расторгнут. Подрядчики обратились в международный арбитражный суд при международной торговой палате в Париже с иском к заказчику. В свою очередь "Еврохим Северо-Запад-2" подал встречный иск, в котором потребовал признать неправомерным отказ подрядчиков от договоров и взыскать с них 380 миллионов евро неизрасходованного аванса, 571 миллион евро затрат на завершение проекта и 875 миллионов евро упущенной выгоды. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2" к Tecnimont и ООО "МТ Руссия" о взыскании около 202,7 миллиарда рублей. В том деле суд арестовал активы ответчиков в пределах более 9,5 миллиарда рублей. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима". Tecnimont S.p.A. – дочерняя компания Maire Group, мировой лидер в инжиниринге для перерабатывающей промышленности.

