СМИ: ЕК может запретить странам ЕС использование технологий Huawei в сетях - 10.11.2025
СМИ: ЕК может запретить странам ЕС использование технологий Huawei в сетях
СМИ: ЕК может запретить странам ЕС использование технологий Huawei в сетях - 10.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК может запретить странам ЕС использование технологий Huawei в сетях
Еврокомиссия рассматривает возможности запретить странам Евросоюза применение технологий китайских компаний Huawei и ZTE Corporation в телекоммуникационных... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T22:28+0300
2025-11-10T22:28+0300
технологии
мировая экономика
сша
роберта метсола
huawei
ес
zte
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
сша
2025
технологии, мировая экономика, сша, роберта метсола, huawei, ес, zte
Технологии, Мировая экономика, США, Роберта Метсола, Huawei, ЕС, ZTE
22:28 10.11.2025
 
СМИ: ЕК может запретить странам ЕС использование технологий Huawei в сетях

Bloomberg: ЕК может запретить странам ЕС использование технологий Huawei и ZTE в сетях

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможности запретить странам Евросоюза применение технологий китайских компаний Huawei и ZTE Corporation в телекоммуникационных сетях, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Еврокомиссия рассматривает возможности заставить членов ЕС отказаться от (технологий - ред.) Huawei и ZTE Corporation в своих телекоммуникационных сетях", - сообщили агентству источники.
По словам источников, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии и вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен хочет превратить рекомендацию ЕК от 2020 года, которая предписывает прекратить использовать "рискованных поставщиков" в телекоммуникационных сетях, в законодательное требование. Блумберг уточняет, что, хотя решения по инфраструктуре остаются за национальными правительствами, предложение еврокомиссара заставит страны ЕС следовать рекомендациям комиссии по безопасности.
"Комиссия также рассматривает меры, призванные убедить страны, не входящие в ЕС, отказаться от услуг китайских поставщиков, в том числе путем приостановления финансирования (экономического проекта ЕС - ред.) Global Gateway для стран, которые используют гранты для проектов с оборудованием Huawei", - добавили агентству источники.
В середине марта издание Politico сообщало, что лоббистам Huawei временно запретили посещать Европарламент на фоне недоказанных обвинений в коррупции. Позднее европейские законодатели призвали главу Европейского парламента (ЕП) Роберту Метсолу временно ограничить работу тех парламентариев, которые могли быть связаны с лоббированием интересов китайской компании.
Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
Технологии Мировая экономика США Роберта Метсола Huawei ЕС ZTE
 
 
