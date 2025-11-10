Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК прокомментировали предложение по финансированию Украины - 10.11.2025
В ЕК прокомментировали предложение по финансированию Украины
В ЕК прокомментировали предложение по финансированию Украины - 10.11.2025, ПРАЙМ
В ЕК прокомментировали предложение по финансированию Украины
Предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов РФ, сообщил представитель | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:41+0300
2025-11-10T23:41+0300
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов РФ, сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари. "Проделана большая работа в рамках Еврокомиссии. Работа все еще продолжается… Мы работаем над вариантами, конечно, нашим приоритетом остается решение на основе иммобилизованных российских активов", - сказал он. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
23:41 10.11.2025
 
В ЕК прокомментировали предложение по финансированию Украины

В ЕК заявили, что предложение по финансированию Киева в 2026-2027 годах еще не готово

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов РФ, сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.
"Проделана большая работа в рамках Еврокомиссии. Работа все еще продолжается… Мы работаем над вариантами, конечно, нашим приоритетом остается решение на основе иммобилизованных российских активов", - сказал он.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Заголовок открываемого материала