Финляндия утратила последний рычаг влияния на Россию

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. В последнее время Финляндия принимает действия и решения в отношении России отнюдь не дружественного характера. Ответом на них стало решение Правительства РФ об аннулировании энергетического соглашения по реке Вуокса. Потеря компенсации электроэнергии со стороны России может оказать существенное влияние на энергетическую систему Финляндии, особенно в контексте специфики этого региона.В 1950-х годах на территории СССР была возведена Светлогорская ГЭС, которая изменила сток реки Вуокса и понизила уровень озера Сайма, ключевого водного пути Финляндии. В обмен на это СССР обязался поставлять Финляндии компенсационную электроэнергию по льготным тарифам. Между двумя странами установился гидрологический и энергетический баланс, который был нарушен Финляндией, объявившей об одностороннем отказе от закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года.Потенциальными последствиями потери компенсации электроэнергии выступают, во-первых, негативные экономические и энергетические последствия. Потери льготной электроэнергии могут отрицательно сказаться и на бизнесе, и на обычных потребителях. Также усиливается зависимость страны от поставок из Швеции и Норвегии, а Финляндия всегда стремилась к диверсификации поставок.Приходится вкладывать и большие средства в биоэнергетику, в АЭС, что усиливает давление на налогоплательщиков.Во-вторых, не стоит забывать и об экологических и гидрологических рисках. Отсутствие соглашения о компенсации лишает Финляндию права на согласование режима работы российских ГЭС. Теперь наша страна может по своему усмотрению менять сбросы, не учитывая интересы Финляндии, что самым отрицательным образом может сказаться на озере Сайма, привести к его обмелению или затоплению. А это озеро, как крупнейшее в Финляндии, критически важно для экологии, судоходства, рыбалки и туризма.И в-третьих, это юридические последствия. Окончательная потеря прав на компенсацию может лишить Финляндию юридического основания на претензии или будущие поставки в случае нормализации отношений. Россия будет считать, что все компенсации “закрыты”, как ответ на санкции со стороны Финляндии.Политика финского правительства вредит собственной стране. Она уже привела к усилению зависимости от скандинавского рынка электроэнергии и внутренних генерирующих мощностей. Говоря о дальнейших перспективах, стоит отметить, что в последние 2 года Финляндия перестала зависеть от российской электроэнергии напрямую, значительно снизив зависимость от российских нефти и газа. Однако потеря компенсации выглядит, как символическое и стратегическое поражение Финляндии, так как утрачены последние инструменты влияния на водный и энергетический режим Вуоксы.Таким образом, потеря компенсации хотя и не означает энергетического коллапса для Финляндии, но она может привести к окончательному разрыву исторических энергетических связей с Россией, к росту рисков в управлении водными ресурсами и утрате юридических инструментов влияния на режим работы российских ГЭС.Автор - Давыдова Юлия, к.и.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова

россия, финляндия, швеция, энергетика, электричество