Минфин рассказал о росте объема ФНБ

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь увеличился на 38,66 миллиарда рублей и составил 13,201 триллиона рублей, а в долларах вырос на 5,1 миллиарда - до 163,986 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 ноября 2025 года объем ФНБ составил 13 201 461,1 миллиона рублей или 6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год…, что эквивалентно 163 985,8 миллиона долларов", - говорится в материалах.
По состоянию на 1 октября объем фонда составлял 13,163 триллиона рублей, что было эквивалентно 158,841 миллиарда долларов.
Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 ноября составил эквивалент 4,158 триллиона рублей или 51,644 миллиарда долларов, что составляет 1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год. Месяцем ранее их объем был равен 4,165 триллиона рублей, или 50,26 миллиарда долларов (1,9% ВВП).
По состоянию на 1 ноября на отдельных счетах по учету средств ФНБ
в Банке России было размещено 209,152 миллиарда китайских юаней и 173,102 килограмма золота в обезличенной форме.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ
.РФ
было размещено 1,287 триллиона рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США
, за период с 15 декабря 2024 г. по 31 октября 2025 года составила 80,2 миллиона долларов, что эквивалентно 6 453,6 миллиона рублей", - говорится в материалах.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда
в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 601 619,7 миллиона рублей, что эквивалентно 7 463 миллиона долларов США", - отмечается там.