СО ЕЭС отобрал проекты для обновления газовых турбин на 2029-2031 годы

2025-11-10T20:47+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) предварительно одобрил проекты с суммарной мощностью чуть более 1 ГВт в рамках "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) с использованием газовых турбин российского производства и началом поставки мощности в 2029-2031 годах при утвержденной квоте в 5 ГВт, следует из сообщения компании. Правительство РФ с октябре установило квоту для отбора проектов КОММод в текущем году с использованием отечественных турбин в 5 ГВт (1 ГВт в 2029 году, по 2 ГВт в 2030 и 2031 годах). Согласно постановлению, требования к локализации турбин не будут распространяться на те, что были куплены до 2019 года. Предельные капитальные затраты на них составляют 131 миллион рублей за 1 МВт. А на проекты с российскими газовыми турбинами требование о предельных капзатратах не распространяется. "В предварительный перечень отобранных проектов модернизации, предусматривающих установку (замену) газовых турбин, на 2029-2031 годы, включены 10 генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1003 МВт: 2029 год - три проекта 286 МВт, 2030 год - пять проектов 567 МВт, 2031 год - два проекта 150 МВт", - говорится в сообщении СО ЕЭС. Также в рамках обычного КОММод с началом поставки мощности в 2029 году отобрано 14 проектов суммарной установленной мощностью 1,724 ГВт при квоте в 2 ГВт. Из них - девять проектов в первой ценовой зоне с установленной мощностью 1,219 ГВт и пять во второй - суммарно на 505 МВт. "82% объемов мощности указанных проектов (13 генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1409 МВт) предусматривают модернизацию оборудования ТЭЦ. 12 проектов суммарной установленной мощностью 1384 МВт включают комплексную замену турбины, два проекта мощностью 340 МВт - комплексную замену котлоагрегата", - добавляется в сообщении.

