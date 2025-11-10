Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже раза в год
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже раза в год
2025-11-10T00:18+0300
2025-11-10T00:18+0300
экономика
общество
рф
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации… после слов "локальными нормативными актами" словами "не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказано в тексте проекта федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время статья 134 ТК РФ предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию заработной платы в целях сохранения её покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены. В связи с инфляционными процессами, по мнению автора проекта, возникает необходимость закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции. Введение данной нормы, как уточняет автор, обеспечит более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.
рф
Заголовок открываемого материала