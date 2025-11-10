https://1prime.ru/20251110/gosduma-864357704.html

В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже раза в год

В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже раза в год - 10.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже раза в год

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект об индексации заработных плат не... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T00:18+0300

2025-11-10T00:18+0300

2025-11-10T00:18+0300

экономика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864357704.jpg?1762723107

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации… после слов "локальными нормативными актами" словами "не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказано в тексте проекта федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время статья 134 ТК РФ предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию заработной платы в целях сохранения её покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены. В связи с инфляционными процессами, по мнению автора проекта, возникает необходимость закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции. Введение данной нормы, как уточняет автор, обеспечит более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф