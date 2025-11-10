https://1prime.ru/20251110/gref-864378377.html
Путин провел встречу с Грефом
Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. | 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Глава государства второй раз за год встречается с Грефом, предыдущая их встреча прошла в конце июля. Тогда обсудили итоги работы Сбербанка за прошлый год и его текущую деятельность. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Сбербанк является крупнейшим и системообразующим банком в России, поэтому диалог главы государства с Грефом носит регулярный, постоянный характер.
