Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/gref-864378851.html
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке - 10.11.2025, ПРАЙМ
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T14:45+0300
2025-11-10T14:54+0300
банки
россия
сбербанк
технологии
герман греф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864379491_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_aafc132aba33f8bf21dd5bf3ed788e2d.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. На встрече в понедельник глава Сбербанка рассказал президенту о рекордных дивидендах банка, а также о технологических новинках, в том числе бесконтактной оплате. Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
https://1prime.ru/20250923/koltso-862647559.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864379491_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d69ca92614983622e5d248e42f1b6c79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, россия, сбербанк, технологии, герман греф, владимир путин
Банки, РОССИЯ, Сбербанк, Технологии, Герман Греф, Владимир Путин
14:45 10.11.2025 (обновлено: 14:54 10.11.2025)
 
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке

Греф пришел в Кремль на встречу с Путиным с умным кольцом на руке

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече в понедельник глава Сбербанка рассказал президенту о рекордных дивидендах банка, а также о технологических новинках, в том числе бесконтактной оплате.
Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
"Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями
23 сентября, 08:08
 
БанкиРОССИЯСбербанкТехнологииГерман ГрефВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала