Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке
2025-11-10T14:45+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. На встрече в понедельник глава Сбербанка рассказал президенту о рекордных дивидендах банка, а также о технологических новинках, в том числе бесконтактной оплате. Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
