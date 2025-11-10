https://1prime.ru/20251110/gruzoviki-864363838.html

Застрявшие в Белоруссии литовские грузовики перевезут на спецстоянку

МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Застрявшие в Белоруссии после закрытия Литвой границы литовские грузовики будут перемещены на специальную стоянку в районе КПП "Котловка" для обеспечения безопасности и сохранности транспорта, заявил в понедельник белорусский МИД."В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси скопилось свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка", - говорится в сообщении.В нем подчеркивается, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей. "При этом Беларусь оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры", - говорится в заявлении.Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.Белоруссия разрешила выезд литовского грузового транспорта только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков. Однако МИД Белоруссии отметил, что о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи, и призвал литовские власти возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов.

