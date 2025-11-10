Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Застрявшие в Белоруссии литовские грузовики перевезут на спецстоянку - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/gruzoviki-864363838.html
Застрявшие в Белоруссии литовские грузовики перевезут на спецстоянку
Застрявшие в Белоруссии литовские грузовики перевезут на спецстоянку - 10.11.2025, ПРАЙМ
Застрявшие в Белоруссии литовские грузовики перевезут на спецстоянку
Застрявшие в Белоруссии после закрытия Литвой границы литовские грузовики будут перемещены на специальную стоянку в районе КПП "Котловка" для обеспечения... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T08:23+0300
2025-11-10T08:54+0300
бизнес
мировая экономика
белоруссия
литва
мид
грузовой транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864311282_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_0e41ad94bbc2a358caae18b6f3d2ce25.jpg
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Застрявшие в Белоруссии после закрытия Литвой границы литовские грузовики будут перемещены на специальную стоянку в районе КПП "Котловка" для обеспечения безопасности и сохранности транспорта, заявил в понедельник белорусский МИД."В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси скопилось свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка", - говорится в сообщении.В нем подчеркивается, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей. "При этом Беларусь оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры", - говорится в заявлении.Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.Белоруссия разрешила выезд литовского грузового транспорта только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков. Однако МИД Белоруссии отметил, что о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи, и призвал литовские власти возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов.
https://1prime.ru/20251110/gruzoviki-864364163.html
белоруссия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864311282_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a60e0c658853e9cd253be27e60d6ef12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, белоруссия, литва, мид, грузовой транспорт
Бизнес, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, МИД, грузовой транспорт
08:23 10.11.2025 (обновлено: 08:54 10.11.2025)
 
Застрявшие в Белоруссии литовские грузовики перевезут на спецстоянку

Застрявшие в Белоруссии после закрытия границы Литвой грузовики перевезут на спецстоянку

© AP Photo / Mindaugas KulbisГрузовики на литовско-белорусской границе
Грузовики на литовско-белорусской границе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Грузовики на литовско-белорусской границе. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Застрявшие в Белоруссии после закрытия Литвой границы литовские грузовики будут перемещены на специальную стоянку в районе КПП "Котловка" для обеспечения безопасности и сохранности транспорта, заявил в понедельник белорусский МИД.
"В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси скопилось свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей. "При этом Беларусь оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры", - говорится в заявлении.
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Белоруссия разрешила выезд литовского грузового транспорта только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков. Однако МИД Белоруссии отметил, что о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи, и призвал литовские власти возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов.
Стела на въезде в Белоруссию - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Водители грузовиков, застрявших в Белоруссии, смогут покинуть страну
08:28
 
БизнесМировая экономикаБЕЛОРУССИЯЛИТВАМИДгрузовой транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала