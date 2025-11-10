https://1prime.ru/20251110/gruzoviki-864364163.html

Водители грузовиков, застрявших в Белоруссии, смогут покинуть страну

МИНСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Водители грузовиков, застрявших в Белоруссии после закрытия Литвой границы, могут покинуть территорию страны и уехать домой до принятия Вильнюсом решения о полном возобновлении работы пропускных пунктов, говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства в связи с обстановкой на белорусско-литовской границе. По данным белорусского МИД, после закрытия Литвой пунктов пропуска на территории Белоруссии скопилось свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. "Из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси в места своего постоянного проживания до принятия литовской стороной решения о полномасштабном возобновлении работы границы. Готовы оказать необходимое содействие тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Беларуси", - сообщил МИД.

