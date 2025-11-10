https://1prime.ru/20251110/gruzoviki-864366629.html

Литовские фуры смогут покинуть стоянки в Белоруссии после открытия границы

2025-11-10T09:56+0300

2025-11-10T09:56+0300

2025-11-10T09:56+0300

бизнес

литва

белоруссия

мид

в мире

грузовой транспорт

МИНСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Литовские грузовики смогут покинуть спецстоянки только после полного открытия Литвой границы с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. "Фуры смогут покинуть стоянки, но только после полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы", - сообщили таможенники в своем Telegram-канале. Согласно сообщению таможенного комитета, с 9.00 понедельника движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. "В целях исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" более 1100 фур на литовской регистрации, которые продолжали ожидать вдоль дорог открытия Литвой границы, размещаются сейчас на белорусской стороне в специально оборудованных местах. Транспортные средства будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска "Каменный Лог", "Берестовица", "Бенякони", "Котловка", - сообщили таможенники. Таможенный комитет опубликовал видео большого количества грузовиков на подъездной дороге к пункту пропуска "Каменный лог", а также специально оборудованных мест стоянки, где уже стоят грузовые автомобили. "Если Литва продолжит недружественную политику и не пойдет на встречу литовским перевозчикам, белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры", - говорится в сообщении. Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

литва

белоруссия

