основные фондовые индексы в Европе завершили торги понедельника в плюсе

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе примерно на 1-2% на фоне общего оптимизма на рынке, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,08% - до 9 787,15 пункта, французский CAC 40 - на 1,32%, до 8 055,51 пункта, немецкий DAX - на 1,7%, до 23 959,99 пункта. В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. На этом фоне фондовые рынки Азии выросли в понедельник на 0,5-3%, американские индексы Nasdaq Composite и S&P 500 поднимаются на 1,5% и 0,8% соответственно. Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo объявил о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса. Акции Diageo подорожали на 5,2%.

