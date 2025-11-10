Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
основные фондовые индексы в Европе завершили торги понедельника в плюсе - 10.11.2025, ПРАЙМ
основные фондовые индексы в Европе завершили торги понедельника в плюсе
основные фондовые индексы в Европе завершили торги понедельника в плюсе - 10.11.2025, ПРАЙМ
основные фондовые индексы в Европе завершили торги понедельника в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе примерно на 1-2% на фоне общего оптимизма на рынке, следует из данных торгов. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T20:18+0300
2025-11-10T20:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе примерно на 1-2% на фоне общего оптимизма на рынке, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,08% - до 9 787,15 пункта, французский CAC 40 - на 1,32%, до 8 055,51 пункта, немецкий DAX - на 1,7%, до 23 959,99 пункта. В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. На этом фоне фондовые рынки Азии выросли в понедельник на 0,5-3%, американские индексы Nasdaq Composite и S&amp;P 500 поднимаются на 1,5% и 0,8% соответственно. Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo объявил о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса. Акции Diageo подорожали на 5,2%.
основные фондовые индексы в Европе завершили торги понедельника в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли примерно на 1-2% на фоне общерыночного оптимизма

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе примерно на 1-2% на фоне общего оптимизма на рынке, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,08% - до 9 787,15 пункта, французский CAC 40 - на 1,32%, до 8 055,51 пункта, немецкий DAX - на 1,7%, до 23 959,99 пункта.
Фондовые индексы США растут в ожидании завершения шатдауна
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
На этом фоне фондовые рынки Азии выросли в понедельник на 0,5-3%, американские индексы Nasdaq Composite и S&P 500 поднимаются на 1,5% и 0,8% соответственно.
Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo объявил о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса. Акции Diageo подорожали на 5,2%.
