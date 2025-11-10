Вложения паевых фондов Мосбиржи превысили 1,5 триллиона рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-10T18:25+0300
2025-11-10T18:25+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Вложения паевых фондов коллективных инвестиций в денежный рынок Московской биржи превысили 1,5 триллиона рублей, сообщила торговая площадка. "Объем текущих вложений (открытая позиция) биржевых и открытых паевых инвестиционных фондов (БПИФ и ОПИФ) в инструменты денежного рынка Московской биржи увеличился с начала 2025 года на 41% и впервые достиг 1,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Фонды денежного рынка вкладывают активы в ликвидные низкорисковые инструменты, большей частью в сделки репо. Более 90% этих активов – средства частных инвесторов. Общее количество физлиц, купивших паи БПИФов и ОПИФов денежного рынка на Московской бирже, с начала года увеличилось в 1,4 раза и составляет около 2 миллионов человек. Средний размер вложений одного частного инвестора в фонды денежного рынка превышает 700 тысяч рублей. В инструменты денежного рынка Московской биржи инвестируют 18 биржевых и 5 открытых паевых фондов. "Мы видим, что паевые фонды активно открывают торговые позиции на рынке репо даже в условиях снижения ключевой ставки. Рынок коллективных инвестиций оценил преимущества, которые дает участие в таких сделках: рыночная доходность, близкая к ключевой ставке, высокая надежность и ликвидность. Для инвесторов вложения в фонды денежного рынка – это не только инструмент долгосрочных инвестиций, но и удобный способ выгодно "припарковать" свободные деньги и в любой момент востребовать их вместе с накопленными процентами", - отметил директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко. Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого как крупные корпорации, так и небольшие компании и индивидуальные инвесторы управляют денежной ликвидностью. В перечень инструментов денежного рынка входят репо с ЦК, репо с КСУ, репо с Банком России, междилерское репо, депозиты с ЦК, кредиты, а также депозитные и кредитные аукционы. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в группу "Московская Биржа").
18:25 10.11.2025
 
