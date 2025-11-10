Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-10T13:36+0300
2025-11-10T13:41+0300
экономика
мировая экономика
италия
налоги
мировая экономика, италия, налоги
Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, налоги
13:36 10.11.2025 (обновлено: 13:41 10.11.2025)
 
СМИ: налоговая нагрузка в экономике Италии достигла максимума за десять лет

Налоговое давление в Италии достигло рекордного уровня за последние 10 лет

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
© flickr.com / Ed Yourdon
РИМ, 10 ноя – ПРАЙМ. Отношение налоговых поступлений к внутреннему валовому продукту Италии в прошлом году выросло до 42,5% с 41,2%, в 2025 году ожидается дальнейшее повышение - до 42,8%, пишет в понедельник газета Fatto Quotidiano со ссылкой на документы министерства экономики и финансов.
"Налоговое давление достигло самого высокого уровня за десятилетие. Официальные данные показывают, что после двух лет спада соотношение налоговых и социальных поступлений к ВВП к 2024 году подскочит с 41,2% до 42,5%. Согласно прогнозам, содержащимся в документах по государственным финансам, подписанных (министром) Джанкарло Джорджетти, в этом году оно составит 42,8%", - пишет газета.
За исключением пандемийного 2020 года и связанного с ним падением экономики, сопоставимые значения фиксировались лишь в середине 2010-х годов, а именно в 2015 году при левоцентристском правительстве Маттео Ренци.
Как пишет Fatto, премьер Джорджа Мелони ранее объясняла увеличение давления ростом занятости, утверждая, что больше людей начали платить налоги, однако экономисты отмечают, что ключевой причиной является "фискальный дрейф" - ситуация, при которой инфляция повышает налоговую нагрузку на заработки, не увеличивая реальных доходов граждан.
"Налоговая система в Италии непропорциональным образом зависит от наемных работников. Почти половина всех доходов поступает от заработной платы, которая, однако, составляет лишь 38% ВВП, в то время как поступления по налогу на прибыль (на нее приходится 50% ВВП, включая доходы и взносы самозанятых) составляют всего 17%. В результате, когда трудовые доходы растут, поступления увеличиваются быстрее ВВП, а налоговое бремя увеличивается", - говорится в статье.
Частичный пересмотр налоговых ставок, проведенный правительством в пакете бюджетных мер, лишь частично компенсировал рост нагрузки для граждан с низкими доходами, тогда как для среднего класса ситуация ухудшилась, пишет издание.
 
