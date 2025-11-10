https://1prime.ru/20251110/italiya-864377774.html

СМИ: налоговая нагрузка в экономике Италии достигла максимума за десять лет

СМИ: налоговая нагрузка в экономике Италии достигла максимума за десять лет - 10.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: налоговая нагрузка в экономике Италии достигла максимума за десять лет

Отношение налоговых поступлений к внутреннему валовому продукту Италии в прошлом году выросло до 42,5% с 41,2%, в 2025 году ожидается дальнейшее повышение - до... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T13:36+0300

2025-11-10T13:36+0300

2025-11-10T13:41+0300

экономика

мировая экономика

италия

налоги

https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg

РИМ, 10 ноя – ПРАЙМ. Отношение налоговых поступлений к внутреннему валовому продукту Италии в прошлом году выросло до 42,5% с 41,2%, в 2025 году ожидается дальнейшее повышение - до 42,8%, пишет в понедельник газета Fatto Quotidiano со ссылкой на документы министерства экономики и финансов. "Налоговое давление достигло самого высокого уровня за десятилетие. Официальные данные показывают, что после двух лет спада соотношение налоговых и социальных поступлений к ВВП к 2024 году подскочит с 41,2% до 42,5%. Согласно прогнозам, содержащимся в документах по государственным финансам, подписанных (министром) Джанкарло Джорджетти, в этом году оно составит 42,8%", - пишет газета. За исключением пандемийного 2020 года и связанного с ним падением экономики, сопоставимые значения фиксировались лишь в середине 2010-х годов, а именно в 2015 году при левоцентристском правительстве Маттео Ренци. Как пишет Fatto, премьер Джорджа Мелони ранее объясняла увеличение давления ростом занятости, утверждая, что больше людей начали платить налоги, однако экономисты отмечают, что ключевой причиной является "фискальный дрейф" - ситуация, при которой инфляция повышает налоговую нагрузку на заработки, не увеличивая реальных доходов граждан. "Налоговая система в Италии непропорциональным образом зависит от наемных работников. Почти половина всех доходов поступает от заработной платы, которая, однако, составляет лишь 38% ВВП, в то время как поступления по налогу на прибыль (на нее приходится 50% ВВП, включая доходы и взносы самозанятых) составляют всего 17%. В результате, когда трудовые доходы растут, поступления увеличиваются быстрее ВВП, а налоговое бремя увеличивается", - говорится в статье. Частичный пересмотр налоговых ставок, проведенный правительством в пакете бюджетных мер, лишь частично компенсировал рост нагрузки для граждан с низкими доходами, тогда как для среднего класса ситуация ухудшилась, пишет издание.

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, италия, налоги