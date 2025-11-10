https://1prime.ru/20251110/japonija-864361012.html

В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки

В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки

10.11.2025

ТОКИО, 10 ноя — ПРАЙМ. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о вероятности мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, произошедшего накануне у побережья префектуры Иватэ в Японии."В районах, где ощущались сильные толчки, в течение примерно недели после землетрясения возможны толчки сопоставимой силы. Следует учитывать и вероятность более мощного землетрясения. Особенно в течение двух-трёх дней после основного толчка нередко происходят сильные афтершоки", — говорится в заявлении агентства.По данным сейсмологов, в прошлом в этом регионе уже отмечались случаи, когда серия мощных афтершоков следовала вскоре за основным землетрясением.Днем 9 ноября у побережья японской префектуры Иватэ на северо-западе Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9. Позже магнитуда была снижена до 6,7. Очаг залегал на глубине 10 километров под водой. Максимальная сила толчков составила четыре балла. Слабые колебания ощущались также в Токио.После землетрясения для префектуры Иватэ была объявлена угроза цунами. Спустя некоторое время вдоль северо-западного побережья была зафиксирована приливная волна высотой от 10 до 20 сантиметров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало, данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.

