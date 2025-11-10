Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/japonija-864361012.html
В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки
В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки
Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о вероятности мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, произошедшего накануне у побережья... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T06:29+0300
2025-11-10T06:43+0300
общество
япония
технологии
токио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864361012.jpg?1762746226
ТОКИО, 10 ноя — ПРАЙМ. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о вероятности мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, произошедшего накануне у побережья префектуры Иватэ в Японии."В районах, где ощущались сильные толчки, в течение примерно недели после землетрясения возможны толчки сопоставимой силы. Следует учитывать и вероятность более мощного землетрясения. Особенно в течение двух-трёх дней после основного толчка нередко происходят сильные афтершоки", — говорится в заявлении агентства.По данным сейсмологов, в прошлом в этом регионе уже отмечались случаи, когда серия мощных афтершоков следовала вскоре за основным землетрясением.Днем 9 ноября у побережья японской префектуры Иватэ на северо-западе Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9. Позже магнитуда была снижена до 6,7. Очаг залегал на глубине 10 километров под водой. Максимальная сила толчков составила четыре балла. Слабые колебания ощущались также в Токио.После землетрясения для префектуры Иватэ была объявлена угроза цунами. Спустя некоторое время вдоль северо-западного побережья была зафиксирована приливная волна высотой от 10 до 20 сантиметров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало, данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.
япония
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , япония, технологии, токио
Общество , ЯПОНИЯ, Технологии, Токио
06:29 10.11.2025 (обновлено: 06:43 10.11.2025)
 
В Японии после землетрясения ожидают мощные афтершоки

В Японии не исключают вероятности мощных афтершоков после землетрясения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 10 ноя — ПРАЙМ. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о вероятности мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, произошедшего накануне у побережья префектуры Иватэ в Японии.
"В районах, где ощущались сильные толчки, в течение примерно недели после землетрясения возможны толчки сопоставимой силы. Следует учитывать и вероятность более мощного землетрясения. Особенно в течение двух-трёх дней после основного толчка нередко происходят сильные афтершоки", — говорится в заявлении агентства.
По данным сейсмологов, в прошлом в этом регионе уже отмечались случаи, когда серия мощных афтершоков следовала вскоре за основным землетрясением.
Днем 9 ноября у побережья японской префектуры Иватэ на северо-западе Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9. Позже магнитуда была снижена до 6,7. Очаг залегал на глубине 10 километров под водой. Максимальная сила толчков составила четыре балла. Слабые колебания ощущались также в Токио.
После землетрясения для префектуры Иватэ была объявлена угроза цунами. Спустя некоторое время вдоль северо-западного побережья была зафиксирована приливная волна высотой от 10 до 20 сантиметров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.
 
ОбществоЯПОНИЯТехнологииТокио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала