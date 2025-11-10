Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/kalinin-864396344.html
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента - 10.11.2025, ПРАЙМ
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента
Правительство РФ издало распоряжение о назначении заместителя директора одного из департаментов Минобрнауки России Виктора Калинина на пост заместителя главы... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T21:41+0300
2025-11-10T21:41+0300
россия
общество
рф
минобрнауки
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045197_0:21:3283:1868_1920x0_80_0_0_d4eb58721f8cc5abb13558ff352a8e2a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ издало распоряжение о назначении заместителя директора одного из департаментов Минобрнауки России Виктора Калинина на пост заместителя главы Роспатента. "Назначить Калинина Виктора Валерьевича заместителем руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности", - говорится в документе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.
https://1prime.ru/20251105/edelgeriev-864252073.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_98f1f9f929b87ec86c36dfac05e3a2d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, минобрнауки, роспатент
РОССИЯ, Общество , РФ, Минобрнауки, Роспатент
21:41 10.11.2025
 
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента

Правительство РФ издало распоряжение о назначении Виктора Калинина замглавы Роспатента

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ издало распоряжение о назначении заместителя директора одного из департаментов Минобрнауки России Виктора Калинина на пост заместителя главы Роспатента.
"Назначить Калинина Виктора Валерьевича заместителем руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности", - говорится в документе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.
Руслан Эдельгериев - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
5 ноября, 17:03
 
РОССИЯОбществоРФМинобрнаукиРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала