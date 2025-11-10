https://1prime.ru/20251110/kalinin-864396344.html
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента
Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента
2025-11-10T21:41+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ издало распоряжение о назначении заместителя директора одного из департаментов Минобрнауки России Виктора Калинина на пост заместителя главы Роспатента. "Назначить Калинина Виктора Валерьевича заместителем руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности", - говорится в документе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.
