Виктора Калинина назначили замглавы Роспатента

2025-11-10T21:41+0300

россия

общество

рф

минобрнауки

роспатент

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ издало распоряжение о назначении заместителя директора одного из департаментов Минобрнауки России Виктора Калинина на пост заместителя главы Роспатента. "Назначить Калинина Виктора Валерьевича заместителем руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности", - говорится в документе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.

рф

2025

