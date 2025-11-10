Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали Казахстан особым привилегированным партнером России - 10.11.2025
В Кремле назвали Казахстан особым привилегированным партнером России
Казахстан - особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Казахстан - особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Казахстан - это особый, привилегированный партнер нашей страны, очень важная для нас страна, государство", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.
В Кремле назвали Казахстан особым привилегированным партнером России

© РИА Новости . Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Казахстан - особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Казахстан - это особый, привилегированный партнер нашей страны, очень важная для нас страна, государство", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.
 
