В Кремле назвали Казахстан особым привилегированным партнером России

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Казахстан - особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Казахстан - это особый, привилегированный партнер нашей страны, очень важная для нас страна, государство", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.

