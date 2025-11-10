https://1prime.ru/20251110/khabarovsk-864364521.html

Хабаровского экс-замминистра транспорта обвинили в превышении полномочий

Хабаровского экс-замминистра транспорта обвинили в превышении полномочий

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Бывшего замминистра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, ждет суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Березовский был задержан в июне. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Он обвиняется в… "превышении должностных полномочий"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что чиновник в декабре 2023 года, зная, что юрлицо не выполнило условия контракта по удалению из акватории морского порта "Ванино" затонувшего имущества – пассажирского катера и буксира-кантовщика, подписал акт об отсутствии остатков указанного имущества. В результате его действий за невыполненные работы было выплачено более 13 миллионов рублей из средств, выделенных для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Березовский родился в Бикине 14 сентября 1973 года, был главой родного городского поселения Бикинского муниципального района, занимал пост начальника управления организации перевозок. С осени 2022 года значится в должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства края.

