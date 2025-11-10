https://1prime.ru/20251110/khimprom-864398638.html

Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме

Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме - 10.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме

Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%,... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T23:30+0300

2025-11-10T23:30+0300

2025-11-10T23:30+0300

промышленность

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/76231/54/762315474_0:84:769:516_1920x0_80_0_0_b219124fbb28f40b8d9dc08a9e391cbd.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин. "Ни для кого не секрет, что макроэкономическая обстановка, санкционные ограничения - это все оказывает очень сильное влияние на производство. Но при этом наши предприятия демонстрируют достаточно большую, хорошую уверенность и устойчивость. Есть у нас снижение, будет где-то 1,5-2% по итогам года по отдельным сегментам", - сказал он об объемах производства в химпроме. При этом ряд сегментов, например минеральные удобрения, производство резины, синтетического каучука, продолжат рост, добавил Юрин. В конце октября замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов сообщал, что радиоэлектроника и фармацевтика сохраняют положительный рост объемов производства по итогам января-сентября текущего года. В целом по итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

https://1prime.ru/20251110/yurin-864387449.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, рф, минпромторг