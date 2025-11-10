https://1prime.ru/20251110/khimprom-864398638.html
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме - 10.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме
Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:30+0300
2025-11-10T23:30+0300
2025-11-10T23:30+0300
промышленность
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76231/54/762315474_0:84:769:516_1920x0_80_0_0_b219124fbb28f40b8d9dc08a9e391cbd.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин. "Ни для кого не секрет, что макроэкономическая обстановка, санкционные ограничения - это все оказывает очень сильное влияние на производство. Но при этом наши предприятия демонстрируют достаточно большую, хорошую уверенность и устойчивость. Есть у нас снижение, будет где-то 1,5-2% по итогам года по отдельным сегментам", - сказал он об объемах производства в химпроме. При этом ряд сегментов, например минеральные удобрения, производство резины, синтетического каучука, продолжат рост, добавил Юрин. В конце октября замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов сообщал, что радиоэлектроника и фармацевтика сохраняют положительный рост объемов производства по итогам января-сентября текущего года. В целом по итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
https://1prime.ru/20251110/yurin-864387449.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76231/54/762315474_6:0:737:548_1920x0_80_0_0_fe8d8aeeb125e5f30415eb3197afaf16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, минпромторг
Промышленность, РФ, Минпромторг
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме
Юрин: производство в ряде отраслей химпрома в текущем году незначительно снизится
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.
"Ни для кого не секрет, что макроэкономическая обстановка, санкционные ограничения - это все оказывает очень сильное влияние на производство. Но при этом наши предприятия демонстрируют достаточно большую, хорошую уверенность и устойчивость. Есть у нас снижение, будет где-то 1,5-2% по итогам года по отдельным сегментам", - сказал он об объемах производства в химпроме.
При этом ряд сегментов, например минеральные удобрения, производство резины, синтетического каучука, продолжат рост, добавил Юрин.
В конце октября замглавы Минпромторга РФ
Михаил Иванов сообщал, что радиоэлектроника и фармацевтика сохраняют положительный рост объемов производства по итогам января-сентября текущего года. В целом по итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Минпромторг отмечает рост доверия к отечественным брендам в области химии