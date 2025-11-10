Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме - 10.11.2025
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме
2025-11-10T23:30+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин. "Ни для кого не секрет, что макроэкономическая обстановка, санкционные ограничения - это все оказывает очень сильное влияние на производство. Но при этом наши предприятия демонстрируют достаточно большую, хорошую уверенность и устойчивость. Есть у нас снижение, будет где-то 1,5-2% по итогам года по отдельным сегментам", - сказал он об объемах производства в химпроме. При этом ряд сегментов, например минеральные удобрения, производство резины, синтетического каучука, продолжат рост, добавил Юрин. В конце октября замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов сообщал, что радиоэлектроника и фармацевтика сохраняют положительный рост объемов производства по итогам января-сентября текущего года. В целом по итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Промышленность, РФ, Минпромторг
23:30 10.11.2025
 
Минпромторг ожидает небольшого снижения объемов производства в химпроме

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Незначительное снижение объема производства по некоторым отраслям химической промышленности ожидается в текущем году, по отдельным сегментам - около 1,5-2%, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.
"Ни для кого не секрет, что макроэкономическая обстановка, санкционные ограничения - это все оказывает очень сильное влияние на производство. Но при этом наши предприятия демонстрируют достаточно большую, хорошую уверенность и устойчивость. Есть у нас снижение, будет где-то 1,5-2% по итогам года по отдельным сегментам", - сказал он об объемах производства в химпроме.
При этом ряд сегментов, например минеральные удобрения, производство резины, синтетического каучука, продолжат рост, добавил Юрин.
В конце октября замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов сообщал, что радиоэлектроника и фармацевтика сохраняют положительный рост объемов производства по итогам января-сентября текущего года. В целом по итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Заголовок открываемого материала