Китай отменил ряд ограничений на импорт из США

ПЕКИН, 10 ноя – ПРАЙМ. Решение Китая о приостановке на год или отмене действия ряда постановлений о дополнительных пошлинах на импортируемые из США товары и экспортном контроле товаров двойного назначения в отношении определенных американских компаний в понедельник официально вступает в силу. На прошлой неделе ряд профильных ведомств КНР опубликовали сразу несколько уведомлений, которые приостанавливают на год или же отменяют введенные Пекином в ходе очередного витка "торговой войны" с США ограничения на экспорт и импорт. Это стало результатом нескольких раундов китайско-американских торгово-экономических консультаций, а также встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане. Так, с понедельника Пекин на год продлевает приостановку действия 24% дополнительной пошлины на товары из США, сохранив дополнительную пошлину в 10%. Соответствующая дополнительная пошлина в размере 34% на все товары из США вступила в действие 10 апреля этого года в самый разгар "торговой войны" между двумя странами. Помимо этого, Китай с 10 ноября отменит введенные в марте этого года дополнительные пошлины в размере 10% и 15% на сельхозпродукцию из США. В частности, перестают взиматься дополнительные пошлины в размере 15% на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок и в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты. Китайский минфин в комментарии к соответствующему решению заявил, что продолжение приостановки действия некоторых двусторонних пошлин между Китаем и США способствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию их торгово-экономических отношений, а также несет пользу народам обеих стран и содействует глобальному процветанию. "Отмена Китаем и США некоторых двусторонних дополнительных пошлин соответствует фундаментальным интересам обеих стран и их народов, отвечает ожиданиям международного сообщества и способствует продвижению двусторонних торгово-экономических отношений на более высокий уровень", - добавили в ведомстве. Министерство коммерции КНР со своей стороны уведомило, что с понедельника Китай скорректирует некоторые меры экспортного контроля в отношении отдельных компаний США. Так, меры экспортного контроля товаров двойного назначения в отношении 15 американских компаний будут отменены совсем, при этом для еще 16 фирм будут приостановлены на год. Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР при этом сообщил о решении отменить с 10 ноября введенные в сентябре этого года антидемпинговые пошлины в размере от 33,3% до 78,2% в отношении одномодового оптического волокна со смещённой длиной волны отсечки американского производства. Соответствующая продукция компании Corning Incorporated с 4 сентября облагалась пошлиной в 37,9%, для компании OFS Fitel, LLC пошлины составили 33,3%, для Draka Communications Americas, Inc. пошлины были установлены на уровне 78,2%. Соответствующая продукция других компаний США стала облагаться антидемпинговой пошлиной в размере 78,2%. Главное таможенное управление сообщило, что с 10 ноября будет восстановлено действие лицензий на экспорт соевых бобов трёх компаний из США, включая CHS Inc. Ведомство отмечало, что решение принято на основании "результатов оценки мер по исправлению ситуации, принятых США". Ранее РИА Новости выяснило, что Китай в сентябре 2025 года на фоне опасений американских производителей сои о возможном кризисе отрасли впервые с 2018 года воздержался от импорта этой культуры из США. При этом в середине августа американские производители сои направили письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором указали, что оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем. Фермеры предупреждали главу государства, что сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем.

