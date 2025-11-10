Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские компании заключили на CIIE рекордные импортные сделки, пишут СМИ - 10.11.2025
Китайские компании заключили на CIIE рекордные импортные сделки, пишут СМИ
Китайские компании заключили на CIIE рекордные импортные сделки, пишут СМИ - 10.11.2025, ПРАЙМ
Китайские компании заключили на CIIE рекордные импортные сделки, пишут СМИ
В ходе восьмой международной выставки импортных товаров в Шанхае (CIIE) китайские компании заключили импортные сделки на рекордную общую сумму 83,5 миллиарда... | 10.11.2025, ПРАЙМ
бизнес
мировая экономика
сша
шанхай
китай
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В ходе восьмой международной выставки импортных товаров в Шанхае (CIIE) китайские компании заключили импортные сделки на рекордную общую сумму 83,5 миллиарда долларов США, что на 4,4% больше по сравнению с результатами прошлогоднего мероприятия, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Международная выставка импортных товаров прошла с 5 по 10 ноября в Шанхае. "Китайские компании заключили импортные сделки на рекордные 83,5 миллиарда долларов США во время международной выставки импортных товаров в Шанхае", - сообщает газета, отметив, что суммарный показатель вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом. "Китайские компании нарастили закупки иностранной продукции, которая необходима местным потребителям", - заявил консультант шанхайской финансовой консалтинговой компании Integrity Дин Хайфэн. Организаторы выставки не раскрывают деталей сделок. По их словам, некоторые из документов содержали лишь предварительные договоренности и до реализации может не дойти, отмечает газета. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% - до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1% - до 2,585 триллиона, сообщает таможня.
сша
шанхай
китай
20:23 10.11.2025
 
Китайские компании заключили на CIIE рекордные импортные сделки, пишут СМИ

SCMP: китайские компании заключили на CIIE импортные сделки на рекордные $83,5 миллиарда

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В ходе восьмой международной выставки импортных товаров в Шанхае (CIIE) китайские компании заключили импортные сделки на рекордную общую сумму 83,5 миллиарда долларов США, что на 4,4% больше по сравнению с результатами прошлогоднего мероприятия, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Международная выставка импортных товаров прошла с 5 по 10 ноября в Шанхае.
Россия и Китай избавились от доллара в торговле, впереди инвестиции
8 ноября, 05:05
"Китайские компании заключили импортные сделки на рекордные 83,5 миллиарда долларов США во время международной выставки импортных товаров в Шанхае", - сообщает газета, отметив, что суммарный показатель вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом.
"Китайские компании нарастили закупки иностранной продукции, которая необходима местным потребителям", - заявил консультант шанхайской финансовой консалтинговой компании Integrity Дин Хайфэн.
Организаторы выставки не раскрывают деталей сделок. По их словам, некоторые из документов содержали лишь предварительные договоренности и до реализации может не дойти, отмечает газета.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% - до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1% - до 2,585 триллиона, сообщает таможня.
