https://1prime.ru/20251110/komissiya-864368467.html

Правкомиссию по импортозамещению преобразовали в комиссию по промышленности

Правкомиссию по импортозамещению преобразовали в комиссию по промышленности - 10.11.2025, ПРАЙМ

Правкомиссию по импортозамещению преобразовали в комиссию по промышленности

Правительственная комиссия по импортозамещению в России преобразована в комиссию по промышленности, сообщил кабмин РФ. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T10:25+0300

2025-11-10T10:25+0300

2025-11-10T10:29+0300

экономика

промышленность

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по импортозамещению в России преобразована в комиссию по промышленности, сообщил кабмин РФ."Подписано постановление о преобразовании правительственной комиссии по импортозамещению в правительственную комиссию по промышленности. Решение принято с учетом текущих задач по дальнейшему развитию российской промышленности и достижению утвержденной президентом национальной цели по обеспечению технологического лидерства", - говорится в сообщении.Новая комиссия будет, в том числе, осуществлять координационную работу по обеспечению согласованных действий федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и организаций в части реализации государственной промышленной политики, совершенствования правового регулирования в этой сфере.Также среди функций комиссии указано оперативное решение вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф