Правкомиссию по импортозамещению преобразовали в комиссию по промышленности
Правкомиссию по импортозамещению преобразовали в комиссию по промышленности
2025-11-10T10:25+0300
2025-11-10T10:25+0300
2025-11-10T10:29+0300
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по импортозамещению в России преобразована в комиссию по промышленности, сообщил кабмин РФ."Подписано постановление о преобразовании правительственной комиссии по импортозамещению в правительственную комиссию по промышленности. Решение принято с учетом текущих задач по дальнейшему развитию российской промышленности и достижению утвержденной президентом национальной цели по обеспечению технологического лидерства", - говорится в сообщении.Новая комиссия будет, в том числе, осуществлять координационную работу по обеспечению согласованных действий федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и организаций в части реализации государственной промышленной политики, совершенствования правового регулирования в этой сфере.Также среди функций комиссии указано оперативное решение вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по импортозамещению в России преобразована в комиссию по промышленности, сообщил кабмин РФ.
"Подписано постановление о преобразовании правительственной комиссии по импортозамещению в правительственную комиссию по промышленности. Решение принято с учетом текущих задач по дальнейшему развитию российской промышленности и достижению утвержденной президентом национальной цели по обеспечению технологического лидерства", - говорится в сообщении.
Новая комиссия будет, в том числе, осуществлять координационную работу по обеспечению согласованных действий федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и организаций в части реализации государственной промышленной политики, совершенствования правового регулирования в этой сфере.
Также среди функций комиссии указано оперативное решение вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.