Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи

КРАСНОДАР, 10 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией. "Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", - сказал агентству Кондратьев. Губернатор объяснил, что маршруты следования транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляют много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы. "Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта", - заключил Кондратьев. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября. Кондратьев 16 октября подчеркнул, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. Он уточнил, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, рассказали РИА Новости 7 ноября в администрации края.

