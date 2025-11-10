Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/kondratev-864394504.html
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи - 10.11.2025, ПРАЙМ
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи
Инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T20:36+0300
2025-11-10T20:36+0300
бизнес
россия
сочи
краснодарский край
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/75913/73/759137377_0:301:3020:2000_1920x0_80_0_0_1b3f05e26f4e406c18cac0b35c667216.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией. "Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", - сказал агентству Кондратьев. Губернатор объяснил, что маршруты следования транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляют много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы. "Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта", - заключил Кондратьев. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября. Кондратьев 16 октября подчеркнул, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. Он уточнил, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, рассказали РИА Новости 7 ноября в администрации края.
https://1prime.ru/20251009/podderzhka-863323353.html
https://1prime.ru/20251110/sudno-864389814.html
https://1prime.ru/20251007/rossiya-863253994.html
сочи
краснодарский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75913/73/759137377_353:0:3020:2000_1920x0_80_0_0_8ec8b6fa2b78d2cc25042380389c4e1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сочи, краснодарский край, рф
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, РФ
20:36 10.11.2025
 
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи

Кондратьев: инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской вокзал в городе Сочи
Вид на морской вокзал в городе Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Вид на морской вокзал в городе Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 10 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией.
Панельная сессия Международная торговля, занятость, малые и средние предприятия и предпринимательство в рамках ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
9 октября, 11:04
"Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", - сказал агентству Кондратьев.
Губернатор объяснил, что маршруты следования транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляют много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы.
"Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта", - заключил Кондратьев.
Паром Seabridge - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток
18:21
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.
Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября.
Кондратьев 16 октября подчеркнул, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. Он уточнил, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, рассказали РИА Новости 7 ноября в администрации края.
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Для российских транспортных вузов построят учебное судно, сообщил Минтранс
7 октября, 18:15
 
БизнесРОССИЯСОЧИКраснодарский крайРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала