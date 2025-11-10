Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Домодедово задержали иностранца при попытке вывоза контрабанды в Израиль
В Домодедово задержали иностранца при попытке вывоза контрабанды в Израиль
2025-11-10T12:21+0300
2025-11-10T12:21+0300
происшествия
бизнес
россия
израиль
рф
аэропорт домодедово
фтс
бизнес, россия, израиль, рф, аэропорт домодедово, фтс
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, РФ, аэропорт Домодедово, ФТС
12:21 10.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту "Домодедово" задержали иностранца, который пытался вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы, возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту "Домодедово" таможенники задержали иностранного гражданина при попытке незаконно вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину остановили в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания поделок в детском лагере.
Экспертиза подтвердила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.
 
