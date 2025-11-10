Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов - 10.11.2025
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов - 10.11.2025, ПРАЙМ
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов
В результате солнечной вспышки были разрушены магнитные волокна ближнего протуберанца, о чем сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) на своем... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T07:22+0300
2025-11-10T07:22+0300
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В результате солнечной вспышки были разрушены магнитные волокна ближнего протуберанца, о чем сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) на своем Telegram-канале. "Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", — отмечено в публикации. Вчера Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS) сообщила о том, что Солнце выбросило два облака плазмы, которые достигнут Земли на следующей неделе, вызвав магнитные бури. Протуберанец представляет собой огромное, относительно холодное и плотное облако плазмы (раскалённого газа), которое поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его сильным магнитным полем
07:22 10.11.2025
 
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов

XRAS: вспышка на Солнце может уничтожить гигантский протуберанец

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В результате солнечной вспышки были разрушены магнитные волокна ближнего протуберанца, о чем сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) на своем Telegram-канале.
"Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", — отмечено в публикации.
Солнце повторило "двухмесячный" рекорд вспышек
26 августа, 09:42
26 августа, 09:42
Вчера Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS) сообщила о том, что Солнце выбросило два облака плазмы, которые достигнут Земли на следующей неделе, вызвав магнитные бури.
Протуберанец представляет собой огромное, относительно холодное и плотное облако плазмы (раскалённого газа), которое поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его сильным магнитным полем
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
17 августа, 11:21
17 августа, 11:21
 
ЗдоровьеТехнологииОбщество
 
 
