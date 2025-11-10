https://1prime.ru/20251110/kosmos-864362319.html

"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов

"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов - 10.11.2025, ПРАЙМ

"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов

В результате солнечной вспышки были разрушены магнитные волокна ближнего протуберанца, о чем сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) на своем... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T07:22+0300

2025-11-10T07:22+0300

2025-11-10T07:22+0300

здоровье

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/82781/36/827813657_0:153:1025:729_1920x0_80_0_0_0774cde92dcff86fea1e7eb5e1a3baff.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В результате солнечной вспышки были разрушены магнитные волокна ближнего протуберанца, о чем сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) на своем Telegram-канале. "Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", — отмечено в публикации. Вчера Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS) сообщила о том, что Солнце выбросило два облака плазмы, которые достигнут Земли на следующей неделе, вызвав магнитные бури. Протуберанец представляет собой огромное, относительно холодное и плотное облако плазмы (раскалённого газа), которое поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его сильным магнитным полем

https://1prime.ru/20250826/vspyshki-861248922.html

https://1prime.ru/20250817/solntse-860816911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, технологии, общество