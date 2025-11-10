https://1prime.ru/20251110/kosmos-864362319.html
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце удивило астрономов
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В результате солнечной вспышки были разрушены магнитные волокна ближнего протуберанца, о чем сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) на своем Telegram-канале. "Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", — отмечено в публикации. Вчера Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS) сообщила о том, что Солнце выбросило два облака плазмы, которые достигнут Земли на следующей неделе, вызвав магнитные бури. Протуберанец представляет собой огромное, относительно холодное и плотное облако плазмы (раскалённого газа), которое поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его сильным магнитным полем
