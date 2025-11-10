Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни" рядом с Сатурном - 10.11.2025
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни" рядом с Сатурном
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни" рядом с Сатурном - 10.11.2025
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни" рядом с Сатурном
Новое исследование международной команды астрономов из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере предполагает, что океан | 10.11.2025
2025-11-10T07:34+0300
2025-11-10T07:34+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новое исследование международной команды астрономов из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере предполагает, что океан на Энцеладе, шестом по величине спутнике Сатурна, может поддерживать формы "инопланетной жизни". "Новое исследование, проведенное учеными из Института планетологии Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института, предоставило первые доказательства значительного потока тепла на северном полюсе Энцелада, опровергнув предыдущие предположения о том, что потеря тепла ограничивалась его активным южным полюсом", — сообщается в статье. До недавнего времени прямые измерения тепловых потерь проводились исключительно на южном полюсе спутника, и считалось, что северный полюс лишен геологической активности. "Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нем жизни", — отметил Карли Хоуэтт, старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета. Общая расчетная тепловая потеря, включая тепло, выделяемое активным южным полюсом, составляет около 54 гигаватт и соответствует предполагаемому поступлению тепла от приливных сил, поясняют исследователи. Баланс между выделением тепла и его потерями, по мнению ученых, предполагает, что океан подо льдами Энцелада может сохраняться в жидкой форме на протяжении геологических времен, создавая устойчивую среду, которая может поддерживать жизнь. Энцелад является шестым по величине из спутников Сатурна и занимает четырнадцатое место по удаленности среди 274 известных спутников этой планеты (по состоянию на март 2025 года) и обозначается как Сатурн II.
технологии, общество
Технологии, Общество
07:34 10.11.2025
 
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни" рядом с Сатурном

Оксфордские ученые обнаружили возможные свидетельства жизни в океане на Энцеладе

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Звезды. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
