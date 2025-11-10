https://1prime.ru/20251110/kosmos-864362798.html
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни" рядом с Сатурном
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новое исследование международной команды астрономов из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере предполагает, что океан на Энцеладе, шестом по величине спутнике Сатурна, может поддерживать формы "инопланетной жизни". "Новое исследование, проведенное учеными из Института планетологии Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института, предоставило первые доказательства значительного потока тепла на северном полюсе Энцелада, опровергнув предыдущие предположения о том, что потеря тепла ограничивалась его активным южным полюсом", — сообщается в статье. До недавнего времени прямые измерения тепловых потерь проводились исключительно на южном полюсе спутника, и считалось, что северный полюс лишен геологической активности. "Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нем жизни", — отметил Карли Хоуэтт, старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета. Общая расчетная тепловая потеря, включая тепло, выделяемое активным южным полюсом, составляет около 54 гигаватт и соответствует предполагаемому поступлению тепла от приливных сил, поясняют исследователи. Баланс между выделением тепла и его потерями, по мнению ученых, предполагает, что океан подо льдами Энцелада может сохраняться в жидкой форме на протяжении геологических времен, создавая устойчивую среду, которая может поддерживать жизнь. Энцелад является шестым по величине из спутников Сатурна и занимает четырнадцатое место по удаленности среди 274 известных спутников этой планеты (по состоянию на март 2025 года) и обозначается как Сатурн II.
