ЛДПР предложила установить надбавку к окладу для сотрудников МВД - 10.11.2025, ПРАЙМ
ЛДПР предложила установить надбавку к окладу для сотрудников МВД
ЛДПР предложила установить надбавку к окладу для сотрудников МВД - 10.11.2025, ПРАЙМ
ЛДПР предложила установить надбавку к окладу для сотрудников МВД
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T01:21+0300
2025-11-10T01:21+0300
общество
экономика
рф
леонид слуцкий
лдпр
общество , рф, леонид слуцкий, лдпр
Общество , Экономика, РФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:21 10.11.2025
 
ЛДПР предложила установить надбавку к окладу для сотрудников МВД

В Госдуме хотят установить надбавку к окладу для сотрудников МВД

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж работы и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаемое изменение законодательства предусматривает установление ежемесячной надбавки к окладу денежного содержания сотрудникам, имеющим стаж службы (выслугу) не менее 20 лет и право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что соответствующий механизм уже действует в отношении сотрудников Следственного комитета РФ.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня кадровый "недокомплект" отечественной полиции превышает 172 тысячи человек. По его словам, в некоторых регионах РФ нехватка сотрудников достигла уже 40%. Лидер ЛДПР отметил, что при таком дефиците ведомству крайне тяжело эффективно бороться с наркопреступностью и нелегальной миграцией, а также в целом обеспечивать правопорядок.
"Служба в органах внутренних дел - тяжелая, изнурительная работа, сопряженная с постоянным риском, высоким уровнем стресса и огромной ответственностью. Но верно и то, что многие опытные сотрудники, предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией дает доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы. Чтобы не допустить ухода этих ценных кадров, в День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия", - подчеркнул он.
Слуцкий добавил, что введение такой надбавки станет эффективным стимулом для продолжения службы, повысит ее престиж и позволит сохранить в системе самые профессиональные и опытные кадры.
 
ЭкономикаОбществоРФЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
