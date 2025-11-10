https://1prime.ru/20251110/lenoblast-864361954.html
В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем
В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход 4 грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
