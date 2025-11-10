Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро призвал страны Латинской Америки объединиться - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/maduro-864358768.html
Мадуро призвал страны Латинской Америки объединиться
2025-11-10T01:36+0300
2025-11-10T01:36+0300
МЕХИКО, 10 ноя - ПРАЙМ. Страны латиноамериканского региона должны объединиться для защиты суверенитета и мира в условиях усиления военного присутствия США в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письменном обращении к участникам саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК и Европейского союза, проходящего в колумбийской Санта-Марте. "Сегодня перед лицом военной угрозы в Карибском регионе и казней, осуждённых ООН, мы обязаны, чтобы сохранить мир в регионе, объединить наши силы как государства и единым голосом потребовать немедленного прекращения атак и военных угроз против наших народов", - говорится в письме Мадуро, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Иван Хиль. Венесуэльский лидер подчеркнул, что действия, совершённые под предлогом обеспечения безопасности или борьбы с наркотрафиком, вылились во внесудебные казни. Эти действия США, по его словам, были осуждены экспертами ООН и Управлением Верховного комиссара по правам человека, и должны стать предметом международного расследования. "Перед лицом столь масштабного проявления силы полутонам не место. Принцип, поставленный сегодня на карту, ясен и решающ: суверенитет государств и право народов на самоопределение. Венесуэла заявляет со всей ясностью, что не принимает и не примет никакого надзора", - добавил президент. Политик резко осудил попытки возродить доктрину Монро, "превращающую Латинскую Америку в поле вторжений и переворотов ради захвата природных богатств", и противопоставил ей доктрину Боливара - "в защиту независимости, единства и освобождения народов". Президент Венесуэлы призвал участников саммита провозгласить Латинскую Америку и Карибский бассейн Зоной мира, осудить милитаризацию региона и создать механизмы гуманитарного сотрудничества и коллективной обороны. Мадуро также подтвердил солидарность с Кубой, назвав американскую блокаду "преступной и бесчеловечной агрессией", и потребовал снять все односторонние санкции, включая меры, введённые Евросоюзом. "Латинская Америка и Карибы - это свободные народы, требующие равноправного диалога и уважения. Мы не принимаем санкции как инструмент политического наказания", - заявил он, выразив надежду, что саммит станет началом "нового этапа континентального единства и защиты суверенитета".
01:36 10.11.2025
 
МЕХИКО, 10 ноя - ПРАЙМ. Страны латиноамериканского региона должны объединиться для защиты суверенитета и мира в условиях усиления военного присутствия США в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в письменном обращении к участникам саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК и Европейского союза, проходящего в колумбийской Санта-Марте.
"Сегодня перед лицом военной угрозы в Карибском регионе и казней, осуждённых ООН, мы обязаны, чтобы сохранить мир в регионе, объединить наши силы как государства и единым голосом потребовать немедленного прекращения атак и военных угроз против наших народов", - говорится в письме Мадуро, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Иван Хиль.
Венесуэльский лидер подчеркнул, что действия, совершённые под предлогом обеспечения безопасности или борьбы с наркотрафиком, вылились во внесудебные казни. Эти действия США, по его словам, были осуждены экспертами ООН и Управлением Верховного комиссара по правам человека, и должны стать предметом международного расследования.
"Перед лицом столь масштабного проявления силы полутонам не место. Принцип, поставленный сегодня на карту, ясен и решающ: суверенитет государств и право народов на самоопределение. Венесуэла заявляет со всей ясностью, что не принимает и не примет никакого надзора", - добавил президент.
Политик резко осудил попытки возродить доктрину Монро, "превращающую Латинскую Америку в поле вторжений и переворотов ради захвата природных богатств", и противопоставил ей доктрину Боливара - "в защиту независимости, единства и освобождения народов".
Президент Венесуэлы призвал участников саммита провозгласить Латинскую Америку и Карибский бассейн Зоной мира, осудить милитаризацию региона и создать механизмы гуманитарного сотрудничества и коллективной обороны.
Мадуро также подтвердил солидарность с Кубой, назвав американскую блокаду "преступной и бесчеловечной агрессией", и потребовал снять все односторонние санкции, включая меры, введённые Евросоюзом.
"Латинская Америка и Карибы - это свободные народы, требующие равноправного диалога и уважения. Мы не принимаем санкции как инструмент политического наказания", - заявил он, выразив надежду, что саммит станет началом "нового этапа континентального единства и защиты суверенитета".
 
