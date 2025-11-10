https://1prime.ru/20251110/manturov-864367666.html
Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан
Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан - 10.11.2025, ПРАЙМ
Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл с рабочими визитом в Казахстан, в рамках поездки запланированы встречи с руководством республики, а также... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:08+0300
2025-11-10T10:08+0300
2025-11-10T10:08+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл с рабочими визитом в Казахстан, в рамках поездки запланированы встречи с руководством республики, а также проведение XXIII заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В рамках поездки запланированы встречи с руководством страны, а также проведение XXIII заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Дениса Мантурова", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера. Мантуров провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, добавили в секретариате. Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено проектам в области промышленной кооперации, прежде всего, в сфере автомобилестроения, железнодорожного машиностроения и металлургии.
