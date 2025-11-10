https://1prime.ru/20251110/manturov-864367666.html

Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан - 10.11.2025, ПРАЙМ

Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл с рабочими визитом в Казахстан, в рамках поездки запланированы встречи с руководством республики, а также... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T10:08+0300

2025-11-10T10:08+0300

2025-11-10T10:08+0300

экономика

россия

казахстан

рф

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864367500_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f1cdb255a95608f0ab1324f71312726.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прибыл с рабочими визитом в Казахстан, в рамках поездки запланированы встречи с руководством республики, а также проведение XXIII заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В рамках поездки запланированы встречи с руководством страны, а также проведение XXIII заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Дениса Мантурова", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера. Мантуров провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, добавили в секретариате. Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено проектам в области промышленной кооперации, прежде всего, в сфере автомобилестроения, железнодорожного машиностроения и металлургии.

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, рф, денис мантуров