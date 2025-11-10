Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз США обязал отменить выплаты по продовольственной помощи - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/minselhoz-864359590.html
Минсельхоз США обязал отменить выплаты по продовольственной помощи
Минсельхоз США обязал отменить выплаты по продовольственной помощи - 10.11.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз США обязал отменить выплаты по продовольственной помощи
Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T03:58+0300
2025-11-10T04:31+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
cbs
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP) нуждающимся в этом американцам, следует из документа ведомства. Ранее Верховный суд США временно приостановил распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи. "Штаты должны безотлагательно отменить все шаги, направленные на предоставление пособий в рамках SNAP в полном объеме за ноябрь 2025 года", - говорится в документе американского минсельхоза, адресованном местным главам программы помощи и оказавшемся в распоряжении телеканала CBS. Как отмечает телеканал, министерство грозит штрафами тем, кто не выполнит это распоряжение. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, cbs
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, CBS
03:58 10.11.2025 (обновлено: 04:31 10.11.2025)
 
Минсельхоз США обязал отменить выплаты по продовольственной помощи

Минсельхоз США обязал штаты отменить выплаты по продовольственной помощи

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP) нуждающимся в этом американцам, следует из документа ведомства.
Ранее Верховный суд США временно приостановил распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи.
"Штаты должны безотлагательно отменить все шаги, направленные на предоставление пособий в рамках SNAP в полном объеме за ноябрь 2025 года", - говорится в документе американского минсельхоза, адресованном местным главам программы помощи и оказавшемся в распоряжении телеканала CBS.
Как отмечает телеканал, министерство грозит штрафами тем, кто не выполнит это распоряжение.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
 
