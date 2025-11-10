https://1prime.ru/20251110/minselhoz-864359590.html

Минсельхоз США обязал отменить выплаты по продовольственной помощи

2025-11-10T03:58+0300

экономика

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP) нуждающимся в этом американцам, следует из документа ведомства. Ранее Верховный суд США временно приостановил распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи. "Штаты должны безотлагательно отменить все шаги, направленные на предоставление пособий в рамках SNAP в полном объеме за ноябрь 2025 года", - говорится в документе американского минсельхоза, адресованном местным главам программы помощи и оказавшемся в распоряжении телеканала CBS. Как отмечает телеканал, министерство грозит штрафами тем, кто не выполнит это распоряжение. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, cbs