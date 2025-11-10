Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/mintsifry-864393025.html
Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт
Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт - 10.11.2025, ПРАЙМ
Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт
Операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T19:35+0300
2025-11-10T19:41+0300
технологии
россия
минцифры
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/76777/95/767779580_0:142:1501:986_1920x0_80_0_0_8466af3f7d0103c3743afc5ef07b4f91.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться", - сказано в сообщении. "Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга", - уточняется там же.Как рассказали в Минцифры, такие нововведения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность россиян. "Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников", - объяснили в министерстве.В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
технологии, россия, минцифры, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Минцифры, Максут Шадаев
19:35 10.11.2025 (обновлено: 19:41 10.11.2025)
 
Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт

Операторы тестируют период охлаждения для сим-карт абонентов РФ, вернувшихся из-за рубежа

© fotolia.com / chereСим-карты
Сим-карты - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Сим-карты. Архивное фото
© fotolia.com / chere
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться", - сказано в сообщении.
"Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга", - уточняется там же.
Как рассказали в Минцифры, такие нововведения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность россиян. "Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников", - объяснили в министерстве.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Лимит на количество сим-карт распространяется и на eSIM, рассказали в ГД
8 ноября, 13:24
 
ТехнологииРОССИЯМинцифрыМаксут Шадаев
 
 
