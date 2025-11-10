https://1prime.ru/20251110/mintsifry-864393025.html

Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт

Минцифры сообщило о тестах периода охлаждения для сим-карт

технологии

россия

минцифры

максут шадаев

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться", - сказано в сообщении. "Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга", - уточняется там же.Как рассказали в Минцифры, такие нововведения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность россиян. "Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников", - объяснили в министерстве.В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.

