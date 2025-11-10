https://1prime.ru/20251110/mintsifry-864393219.html

Минцифры уточнило, как восстановить доступ к интернету по приезде в Россию

Минцифры уточнило, как восстановить доступ к интернету по приезде в Россию

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восстановить доступ к мобильному интернету и смс после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявило Минцифры. Ранее в понедельник министерство сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступен. "Сделать это (восстановить доступ - ред.) можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен", - сообщили в министерстве, комментируя восстановление доступа. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, отметили там. В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.

