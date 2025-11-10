Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября - 10.11.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября - 10.11.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября
Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии понедельника поднимается более чем на 1%, преодолев отметку в 2600 пунктов, впервые более чем за... | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии понедельника поднимается более чем на 1%, преодолев отметку в 2600 пунктов, впервые более чем за две недели, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 11.06 мск подскакивает на 1,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 599,04 пункта. А минутами ранее он поднимался до 2 600,19 пункта.
11:08 10.11.2025 (обновлено: 11:12 10.11.2025)
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября

Индекс Мосбиржи в начале торгов превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии понедельника поднимается более чем на 1%, преодолев отметку в 2600 пунктов, впервые более чем за две недели, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.06 мск подскакивает на 1,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 599,04 пункта. А минутами ранее он поднимался до 2 600,19 пункта.
 
