Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября
2025-11-10T11:08+0300
2025-11-10T11:08+0300
2025-11-10T11:12+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии понедельника поднимается более чем на 1%, преодолев отметку в 2600 пунктов, впервые более чем за две недели, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 11.06 мск подскакивает на 1,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 599,04 пункта. А минутами ранее он поднимался до 2 600,19 пункта.
