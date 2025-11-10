https://1prime.ru/20251110/mosbirzha-864369923.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября

2025-11-10T11:08+0300

экономика

биржи

мосбиржа

рынок

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии понедельника поднимается более чем на 1%, преодолев отметку в 2600 пунктов, впервые более чем за две недели, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 11.06 мск подскакивает на 1,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 599,04 пункта. А минутами ранее он поднимался до 2 600,19 пункта.

