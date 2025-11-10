Самолет Москва-Анадырь прибудет на Чукотку вечером в понедельник

https://1prime.ru/20251110/moskva-anadyr-864359676.html
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Самолет Москва-Анадырь, который 8 ноября из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, прибудет в столицу Чукотки вечером в понедельник, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки"). Дальневосточная транспортная прокуратура 7 ноября сообщила, что вылет рейса авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву задержан до субботы, 8 ноября, из-за непогоды на Чукотке, отправления ждут 325 пассажиров. АТА 8 ноября информировало, что рейс 6865 Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово, соответственно, обратный рейс в столицу также задержан. "Информация по рейсу SU6866 от 7 ноября (ушедшем на запасной аэродром в аэропорту Елизово) далее рейс SU6867/6868: планируемое прибытие рейса SU6867 Елизово-Анадырь 18.35 (09.35 мск)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в 22.35 (13.25 мск) планируется вылет рейса SU6866 Анадырь - Москва за 10 ноября.
