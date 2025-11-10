https://1prime.ru/20251110/moskvich-864398445.html
Автозавод "Москвич" сменил гендиректора
Автозавод "Москвич" сменил гендиректора - 10.11.2025, ПРАЙМ
Автозавод "Москвич" сменил гендиректора
Генеральным директором автозавода "Москвич" назначена Елена Фролова, ранее занимавшая должность директора по легковым автомобилям "Камаза", сообщил завод... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:23+0300
2025-11-10T23:23+0300
2025-11-10T23:23+0300
бизнес
промышленность
рф
москва
камаз
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором автозавода "Москвич" назначена Елена Фролова, ранее занимавшая должность директора по легковым автомобилям "Камаза", сообщил завод "Москвич". "Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Елена Александровна Фролова назначена генеральным директором компании с 8 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Ханс-Петер Мозер, ранее занимавший эту должность, продолжит свою карьеру в автомобильной промышленности, работая над новыми проектами. Как отмечается в сообщении, Фролова с 2023 года работала в должности директора по легковым автомобилям ПАО "Камаз" и входила в состав совета директоров АО МАЗ "Москвич". До этого она работала на "АвтоВАЗе" в составе совместной команды менеджмента Renault и "АвтоВАЗа" в должности вице-президента, а также занимала должности финансового директора группы "Соллерс", генерального директора совместного предприятия "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и входила в состав совета директоров группы "Соллерс". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://1prime.ru/20251031/manturov-864101011.html
https://1prime.ru/20250925/alikhanov-862759771.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_24b79e84eaf9af8967a1ba470e264b13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, рф, москва, камаз, автоваз
Бизнес, Промышленность, РФ, МОСКВА, Камаз, АвтоВАЗ
Автозавод "Москвич" сменил гендиректора
Гендиректором автозавода Москвич назначили Елену Фролову