Автозавод "Москвич" сменил гендиректора
Автозавод "Москвич" сменил гендиректора - 10.11.2025, ПРАЙМ
Автозавод "Москвич" сменил гендиректора
Генеральным директором автозавода "Москвич" назначена Елена Фролова, ранее занимавшая должность директора по легковым автомобилям "Камаза", сообщил завод... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:23+0300
2025-11-10T23:23+0300
бизнес
промышленность
рф
москва
камаз
автоваз
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором автозавода "Москвич" назначена Елена Фролова, ранее занимавшая должность директора по легковым автомобилям "Камаза", сообщил завод "Москвич". "Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Елена Александровна Фролова назначена генеральным директором компании с 8 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Ханс-Петер Мозер, ранее занимавший эту должность, продолжит свою карьеру в автомобильной промышленности, работая над новыми проектами. Как отмечается в сообщении, Фролова с 2023 года работала в должности директора по легковым автомобилям ПАО "Камаз" и входила в состав совета директоров АО МАЗ "Москвич". До этого она работала на "АвтоВАЗе" в составе совместной команды менеджмента Renault и "АвтоВАЗа" в должности вице-президента, а также занимала должности финансового директора группы "Соллерс", генерального директора совместного предприятия "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и входила в состав совета директоров группы "Соллерс". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
рф
москва
бизнес, промышленность, рф, москва, камаз, автоваз
Бизнес, Промышленность, РФ, МОСКВА, Камаз, АвтоВАЗ
23:23 10.11.2025
 
Гендиректором автозавода Москвич назначили Елену Фролову

Гендиректором автозавода Москвич назначили Елену Фролову

© РИА Новости . Павел Львов
Вывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Вывеска с эмблемой завода "Москвич". Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором автозавода "Москвич" назначена Елена Фролова, ранее занимавшая должность директора по легковым автомобилям "Камаза", сообщил завод "Москвич".
"Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Елена Александровна Фролова назначена генеральным директором компании с 8 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
31 октября, 12:52
31 октября, 12:52
Ханс-Петер Мозер, ранее занимавший эту должность, продолжит свою карьеру в автомобильной промышленности, работая над новыми проектами.
Как отмечается в сообщении, Фролова с 2023 года работала в должности директора по легковым автомобилям ПАО "Камаз" и входила в состав совета директоров АО МАЗ "Москвич".
До этого она работала на "АвтоВАЗе" в составе совместной команды менеджмента Renault и "АвтоВАЗа" в должности вице-президента, а также занимала должности финансового директора группы "Соллерс", генерального директора совместного предприятия "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и входила в состав совета директоров группы "Соллерс".
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
25 сентября, 12:09
25 сентября, 12:09
 
Заголовок открываемого материала