Автозавод "Москвич" сменил гендиректора

2025-11-10T23:23+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором автозавода "Москвич" назначена Елена Фролова, ранее занимавшая должность директора по легковым автомобилям "Камаза", сообщил завод "Москвич". "Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Елена Александровна Фролова назначена генеральным директором компании с 8 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Ханс-Петер Мозер, ранее занимавший эту должность, продолжит свою карьеру в автомобильной промышленности, работая над новыми проектами. Как отмечается в сообщении, Фролова с 2023 года работала в должности директора по легковым автомобилям ПАО "Камаз" и входила в состав совета директоров АО МАЗ "Москвич". До этого она работала на "АвтоВАЗе" в составе совместной команды менеджмента Renault и "АвтоВАЗа" в должности вице-президента, а также занимала должности финансового директора группы "Соллерс", генерального директора совместного предприятия "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и входила в состав совета директоров группы "Соллерс". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

