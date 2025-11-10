Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев наградил Мантурова орденом - 10.11.2025
Токаев наградил Мантурова орденом
казахстан
астана
денис мантуров
касым-жомарт токаев
в мире
россия
АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане наградил первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова орденом "Достык" (Дружбы) за вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достык" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Орден "Достык" - государственная награда Казахстана. Ею отмечают людей за вклад в мир, дружбу и сотрудничество между народами. Орден был учрежден в 1995 году и в 1999 году разделен на две степени.
11:54 10.11.2025
 
Токаев наградил Мантурова орденом

Токаев наградил Мантурова орденом "Достык"

АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане наградил первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова орденом "Достык" (Дружбы) за вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достык" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Орден "Достык" - государственная награда Казахстана. Ею отмечают людей за вклад в мир, дружбу и сотрудничество между народами. Орден был учрежден в 1995 году и в 1999 году разделен на две степени.
 
КАЗАХСТАН Астана Денис Мантуров Касым-Жомарт Токаев В мире РОССИЯ
 
 
