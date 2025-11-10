https://1prime.ru/20251110/nagrada-864372659.html

Токаев наградил Мантурова орденом

2025-11-10T11:54+0300

АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане наградил первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова орденом "Достык" (Дружбы) за вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достык" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Орден "Достык" - государственная награда Казахстана. Ею отмечают людей за вклад в мир, дружбу и сотрудничество между народами. Орден был учрежден в 1995 году и в 1999 году разделен на две степени.

