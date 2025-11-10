https://1prime.ru/20251110/naznachenie-864369549.html

Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании

Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании - 10.11.2025, ПРАЙМ

Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании

Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) - объявил о... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T10:58+0300

2025-11-10T10:58+0300

2025-11-10T10:58+0300

экономика

бизнес

лондон

diageo

tesco

unilever

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) - объявил о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса (Dave Lewis) со следующего года, говорится в релизе компании. "Совет директоров Diageo plc сегодня назначил сэра Дэйва Льюиса на должность главного исполнительного директора... с 1 января 2026 года", - говорится в релизе. Отмечается, что Льюис в период 2014-2020 годов был руководителем Tesco, а до этого примерно три десятка лет работал в Unilever. Об отставке гендиректора Дебры Крю (Debra Crew) Diageo объявил в середине июля, с тех пор временно эту должность занимает финансовый директор Diageo Ник Джангиани (Nik Jhangiani). В релизе указывается, что Джангиани останется временным главой компании до конца декабря, а затем вернется к должности финдиректора. Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Grand Metropolitan и Guinness, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Портфель компании включает в себя более 200 брендов виски, джина, ликеров, пива и других алкогольных напитков, включая Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и Captain Morgan. Штат Diageo превышает 29 тысяч сотрудников.

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, лондон, diageo, tesco, unilever