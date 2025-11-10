Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании - 10.11.2025
Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании
Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании - 10.11.2025, ПРАЙМ
Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании
Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) - объявил о... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:58+0300
2025-11-10T10:58+0300
экономика
бизнес
лондон
diageo
tesco
unilever
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) - объявил о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса (Dave Lewis) со следующего года, говорится в релизе компании. "Совет директоров Diageo plc сегодня назначил сэра Дэйва Льюиса на должность главного исполнительного директора... с 1 января 2026 года", - говорится в релизе. Отмечается, что Льюис в период 2014-2020 годов был руководителем Tesco, а до этого примерно три десятка лет работал в Unilever. Об отставке гендиректора Дебры Крю (Debra Crew) Diageo объявил в середине июля, с тех пор временно эту должность занимает финансовый директор Diageo Ник Джангиани (Nik Jhangiani). В релизе указывается, что Джангиани останется временным главой компании до конца декабря, а затем вернется к должности финдиректора. Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Grand Metropolitan и Guinness, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Портфель компании включает в себя более 200 брендов виски, джина, ликеров, пива и других алкогольных напитков, включая Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и Captain Morgan. Штат Diageo превышает 29 тысяч сотрудников.
лондон
бизнес, лондон, diageo, tesco, unilever
Экономика, Бизнес, ЛОНДОН, Diageo, Tesco, Unilever
10:58 10.11.2025
 
Британская Diageo объявила о назначении нового главы компании

Экс-глава Tesco Дэйв Льюис стал новым главой британской компании Diageo

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков - британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) - объявил о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса (Dave Lewis) со следующего года, говорится в релизе компании.
"Совет директоров Diageo plc сегодня назначил сэра Дэйва Льюиса на должность главного исполнительного директора... с 1 января 2026 года", - говорится в релизе.
Отмечается, что Льюис в период 2014-2020 годов был руководителем Tesco, а до этого примерно три десятка лет работал в Unilever.
Об отставке гендиректора Дебры Крю (Debra Crew) Diageo объявил в середине июля, с тех пор временно эту должность занимает финансовый директор Diageo Ник Джангиани (Nik Jhangiani).
В релизе указывается, что Джангиани останется временным главой компании до конца декабря, а затем вернется к должности финдиректора.
Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Grand Metropolitan и Guinness, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Портфель компании включает в себя более 200 брендов виски, джина, ликеров, пива и других алкогольных напитков, включая Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и Captain Morgan. Штат Diageo превышает 29 тысяч сотрудников.
 
Экономика Бизнес ЛОНДОН Diageo Tesco Unilever
 
 
