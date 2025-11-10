https://1prime.ru/20251110/naznachenie-864369726.html
"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК
"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК - 10.11.2025, ПРАЙМ
"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК
Новым гендиректором Коршуновского горно-обогатительного комбината (ГОКа) "Мечела" назначен менеджер "Якутугля" (входит в "Мечел") Алексей Иванов, сообщила... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:02+0300
2025-11-10T11:02+0300
2025-11-10T11:02+0300
экономика
промышленность
бизнес
россия
мечел
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/46/757624632_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_bb9dca83efa723ec56daa711ed90a06f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новым гендиректором Коршуновского горно-обогатительного комбината (ГОКа) "Мечела" назначен менеджер "Якутугля" (входит в "Мечел") Алексей Иванов, сообщила пресс-служба компании. "Коршуновский ГОК (ПАО "Коршуновский ГОК", входит в группу "Мечел") сообщает о назначении нового генерального директора. Генеральным директором ПАО "Коршуновский ГОК" назначен Алексей Иванов, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности АО ХК "Якутуголь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на посту руководителя комбината он сменил Юрия Мартемьянова. "Перед Алексеем Васильевичем на посту генерального директора Коршуновского ГОКа стоят комплексные задачи по обеспечению стабильной работы предприятия, повышению производственных показателей", — приводятся в релизе слова генерального директора ПАО "Мечел" Игоря Хафизова. "За плечами Алексея Васильевича — солидный путь в горной отрасли. Он хорошо знаком с особенностями работы в сложных климатических условиях и умеет находить эффективные решения в непростых ситуациях", - также отметил он. В сообщении добавляется, что директором управления "Якутугля " Иванов был с 2020 года, а до того занимал должность врио управляющего директора предприятия. Кроме того, ранее в ноябре новым заместителем генерального директора по финансам "Мечела" был назначен Кирилл Зюзин, сын основного бенефициара предприятия и главы совета директоров. Ранее в том же месяце бывший глава "Мечела" Олег Коржов занял должность генерального директора в ООО "Группа Полипластик". Он был генеральным директором "Мечела" более 10 лет, летом он покинул пост и его место занял первый замгендиректора Хафизов. Коршуновский комбинат занимается добычей и обогащением железной руды. В состав добывающих активов ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных ресурсов на 1 августа 2023 года составлял 78,7 миллиона тонн.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/46/757624632_32:0:568:402_1920x0_80_0_0_eaa6c1b2c4cd2564e370e528418a39da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, россия, мечел
Экономика, Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, МЕЧЕЛ
"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК
Новым гендиректором Коршуновского ГОК "Мечела" стал Алексей Иванов из "Якутугля"
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новым гендиректором Коршуновского горно-обогатительного комбината (ГОКа) "Мечела" назначен менеджер "Якутугля" (входит в "Мечел") Алексей Иванов, сообщила пресс-служба компании.
"Коршуновский ГОК (ПАО "Коршуновский ГОК", входит в группу "Мечел") сообщает о назначении нового генерального директора. Генеральным директором ПАО "Коршуновский ГОК" назначен Алексей Иванов, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности АО ХК "Якутуголь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на посту руководителя комбината он сменил Юрия Мартемьянова.
"Перед Алексеем Васильевичем на посту генерального директора Коршуновского ГОКа стоят комплексные задачи по обеспечению стабильной работы предприятия, повышению производственных показателей", — приводятся в релизе слова генерального директора ПАО "Мечел" Игоря Хафизова.
"За плечами Алексея Васильевича — солидный путь в горной отрасли. Он хорошо знаком с особенностями работы в сложных климатических условиях и умеет находить эффективные решения в непростых ситуациях", - также отметил он.
В сообщении добавляется, что директором управления "Якутугля " Иванов был с 2020 года, а до того занимал должность врио управляющего директора предприятия.
Кроме того, ранее в ноябре новым заместителем генерального директора по финансам "Мечела" был назначен Кирилл Зюзин, сын основного бенефициара предприятия и главы совета директоров.
Ранее в том же месяце бывший глава "Мечела" Олег Коржов занял должность генерального директора в ООО "Группа Полипластик". Он был генеральным директором "Мечела" более 10 лет, летом он покинул пост и его место занял первый замгендиректора Хафизов.
Коршуновский комбинат занимается добычей и обогащением железной руды. В состав добывающих активов ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных ресурсов на 1 августа 2023 года составлял 78,7 миллиона тонн.