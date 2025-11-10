https://1prime.ru/20251110/naznachenie-864369726.html

"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК

"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК - 10.11.2025, ПРАЙМ

"Мечел" назначил нового гендиректора Коршуновского ГОК

Новым гендиректором Коршуновского горно-обогатительного комбината (ГОКа) "Мечела" назначен менеджер "Якутугля" (входит в "Мечел") Алексей Иванов, сообщила... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T11:02+0300

2025-11-10T11:02+0300

2025-11-10T11:02+0300

экономика

промышленность

бизнес

россия

мечел

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/46/757624632_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_bb9dca83efa723ec56daa711ed90a06f.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новым гендиректором Коршуновского горно-обогатительного комбината (ГОКа) "Мечела" назначен менеджер "Якутугля" (входит в "Мечел") Алексей Иванов, сообщила пресс-служба компании. "Коршуновский ГОК (ПАО "Коршуновский ГОК", входит в группу "Мечел") сообщает о назначении нового генерального директора. Генеральным директором ПАО "Коршуновский ГОК" назначен Алексей Иванов, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности АО ХК "Якутуголь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на посту руководителя комбината он сменил Юрия Мартемьянова. "Перед Алексеем Васильевичем на посту генерального директора Коршуновского ГОКа стоят комплексные задачи по обеспечению стабильной работы предприятия, повышению производственных показателей", — приводятся в релизе слова генерального директора ПАО "Мечел" Игоря Хафизова. "За плечами Алексея Васильевича — солидный путь в горной отрасли. Он хорошо знаком с особенностями работы в сложных климатических условиях и умеет находить эффективные решения в непростых ситуациях", - также отметил он. В сообщении добавляется, что директором управления "Якутугля " Иванов был с 2020 года, а до того занимал должность врио управляющего директора предприятия. Кроме того, ранее в ноябре новым заместителем генерального директора по финансам "Мечела" был назначен Кирилл Зюзин, сын основного бенефициара предприятия и главы совета директоров. Ранее в том же месяце бывший глава "Мечела" Олег Коржов занял должность генерального директора в ООО "Группа Полипластик". Он был генеральным директором "Мечела" более 10 лет, летом он покинул пост и его место занял первый замгендиректора Хафизов. Коршуновский комбинат занимается добычей и обогащением железной руды. В состав добывающих активов ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных ресурсов на 1 августа 2023 года составлял 78,7 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, мечел