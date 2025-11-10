https://1prime.ru/20251110/ofis-864358694.html

Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам

ДОХА, 10 ноя - ПРАЙМ. Офис Всемирной продовольственной программы (ВПП) саботировал доставку тысячи тонн российской муки суданцам в прошлом году, когда мука пропала из-за несвоевременного вывоза из порта, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "Суданские партнеры по-прежнему ежегодно закупают российские зерновые, отечественные масла, удобрения... Из-за наличия санкционных проблем Россия направляет гуманитарную помощь в Республику Судан в основном по линии профильных международных агентств, прежде всего, Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Однако порой дело доходит до откровенного саботажа. Так, в прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта", - рассказал Черновол. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.

