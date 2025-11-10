https://1prime.ru/20251110/ofis-864358694.html
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам - 10.11.2025, ПРАЙМ
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам
Офис Всемирной продовольственной программы (ВПП) саботировал доставку тысячи тонн российской муки суданцам в прошлом году, когда мука пропала из-за... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T01:33+0300
2025-11-10T01:33+0300
2025-11-10T01:33+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
судан
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864358694.jpg?1762727625
ДОХА, 10 ноя - ПРАЙМ. Офис Всемирной продовольственной программы (ВПП) саботировал доставку тысячи тонн российской муки суданцам в прошлом году, когда мука пропала из-за несвоевременного вывоза из порта, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
"Суданские партнеры по-прежнему ежегодно закупают российские зерновые, отечественные масла, удобрения... Из-за наличия санкционных проблем Россия направляет гуманитарную помощь в Республику Судан в основном по линии профильных международных агентств, прежде всего, Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Однако порой дело доходит до откровенного саботажа. Так, в прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта", - рассказал Черновол.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.
рф
судан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, судан, оон
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, СУДАН, ООН
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам
Посол Черновол: ВПП саботировала доставку тысячи тонн российской муки суданцам
ДОХА, 10 ноя - ПРАЙМ. Офис Всемирной продовольственной программы (ВПП) саботировал доставку тысячи тонн российской муки суданцам в прошлом году, когда мука пропала из-за несвоевременного вывоза из порта, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
"Суданские партнеры по-прежнему ежегодно закупают российские зерновые, отечественные масла, удобрения... Из-за наличия санкционных проблем Россия направляет гуманитарную помощь в Республику Судан в основном по линии профильных международных агентств, прежде всего, Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Однако порой дело доходит до откровенного саботажа. Так, в прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта", - рассказал Черновол.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.