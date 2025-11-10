Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.11.2025
Ozon повысил прогноз по росту оборота в 2025 году
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ozon повысил прогноз по росту оборота в 2025 году до 41-43%, по скорректированной EBITDA - до 140 миллиардов рублей с ожидавшихся ранее 100-120 миллиардов, говорится в отчете компании по МСФО. "Компания повышает прогнозы на 2025 год и ожидает рост GMV по итогам 2025 года на 41-43% при скорректированной EBITDA порядка 140 миллиардов рублей. Выручка финтеха при этом вырастет примерно на 110% в годовом выражении", - сказано в отчете. В августе Ozon повысил прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год до 100-120 миллиардов рублей с 70-90 миллиардов. Тогда же компания прогнозировала рост оборота в текущем году году приблизительно на 40% в годовом выражении.
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ozon повысил прогноз по росту оборота в 2025 году до 41-43%, по скорректированной EBITDA - до 140 миллиардов рублей с ожидавшихся ранее 100-120 миллиардов, говорится в отчете компании по МСФО.
"Компания повышает прогнозы на 2025 год и ожидает рост GMV по итогам 2025 года на 41-43% при скорректированной EBITDA порядка 140 миллиардов рублей. Выручка финтеха при этом вырастет примерно на 110% в годовом выражении", - сказано в отчете.
В августе Ozon повысил прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год до 100-120 миллиардов рублей с 70-90 миллиардов. Тогда же компания прогнозировала рост оборота в текущем году году приблизительно на 40% в годовом выражении.
 
