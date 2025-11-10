В Минпромторге рассказали о росте доли российских брендов парфюмерии

https://1prime.ru/20251110/parfyumeriya-864400660.html

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество российских брендов парфюмерии на отечественном рынке в текущем году продолжает расти, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Михаил Юрин. "Мы вновь фиксируем увеличение количества российских компаний, увеличение количества брендов, которые представлены на рынке. И, соответственно, увеличение объемов производства", - ответил он на вопрос РИА Новости о росте доли парфюмерии российского производства на рынке РФ в текущем году. В июне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 процентных пунктов. Среди топ-5 брендов он выделил Faberlic, Royal barber, ⁠Equivalen, ⁠Brocard и Sergio Nero. Производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысячи тонн, что выше на 17% показателя 2023 года и на 41% - уровня 2022 года.

