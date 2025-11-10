Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/parom-864374347.html
В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне
В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне
Пассажиры парома Seabridge, недопущенного в порт Сочи, остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна, пока для них готовят билеты для возвращения | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T12:38+0300
2025-11-10T12:38+0300
бизнес
туризм
рф
сочи
турция
туризм в турции
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры парома Seabridge, недопущенного в порт Сочи, остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна, пока для них готовят билеты для возвращения в РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Судно вышло в путь в среду и вернулось в Трабзон в воскресенье вечером. Чакыр уточнил, что на борту остаются 19 человек. "Пассажиры остаются на борту парома. Мы сейчас ищем для них варианты билетов на самолет, автобус или поезд для их возвращения в РФ, подготавливаем документы, чтобы возместить ущерб. Через несколько часов мы предложим пассажирам варианты и в зависимости от их выбора приобретем билеты, после чего начнем постепенно выпускать их с парома", - сообщил Чакыр. По его словам, пассажиры собираются в РФ, один из них собирается вернуться в Россию через Грузию. Что касается тех, кто собирается воспользоваться автобусами, то рейсы есть уже сегодня вечером, отметил он. "Пассажиры сейчас не могут сойти на берег, потому что им нужно пройти паспортный контроль и поставить печати о въезде в Турцию. В этом случае они разойдутся кто куда, будет тяжело их собрать, поэтому мы разместили их на судне, по комфорту оно не отличается от отеля", - отметил Чакыр. На уточняющий вопрос, возникнут ли проблемы у кого-либо из пассажиров с паспортным контролем, Чакыр ответил отрицательно. "Если кто-то из пассажиров скажет, что хочет еще несколько дней остаться в Турции, то мы ему передадим компенсацию в размере стоимости билетов (в РФ – ред.), а он уже сам решит, как ему возвращаться", - отметил Чакыр. По его словам, ситуацией с недопущением парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
рф
сочи
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, рф, сочи, турция, туризм в турции, турция
Бизнес, Туризм, РФ, СОЧИ, ТУРЦИЯ, туризм в Турции, турция
12:38 10.11.2025
 
В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне

Liderline: пассажиры остаются на борту парома Seabridge, пока им готовят билеты в РФ

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры парома Seabridge, недопущенного в порт Сочи, остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна, пока для них готовят билеты для возвращения в РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Судно вышло в путь в среду и вернулось в Трабзон в воскресенье вечером.
Чакыр уточнил, что на борту остаются 19 человек.
"Пассажиры остаются на борту парома. Мы сейчас ищем для них варианты билетов на самолет, автобус или поезд для их возвращения в РФ, подготавливаем документы, чтобы возместить ущерб. Через несколько часов мы предложим пассажирам варианты и в зависимости от их выбора приобретем билеты, после чего начнем постепенно выпускать их с парома", - сообщил Чакыр.
По его словам, пассажиры собираются в РФ, один из них собирается вернуться в Россию через Грузию. Что касается тех, кто собирается воспользоваться автобусами, то рейсы есть уже сегодня вечером, отметил он.
"Пассажиры сейчас не могут сойти на берег, потому что им нужно пройти паспортный контроль и поставить печати о въезде в Турцию. В этом случае они разойдутся кто куда, будет тяжело их собрать, поэтому мы разместили их на судне, по комфорту оно не отличается от отеля", - отметил Чакыр.
На уточняющий вопрос, возникнут ли проблемы у кого-либо из пассажиров с паспортным контролем, Чакыр ответил отрицательно.
"Если кто-то из пассажиров скажет, что хочет еще несколько дней остаться в Турции, то мы ему передадим компенсацию в размере стоимости билетов (в РФ – ред.), а он уже сам решит, как ему возвращаться", - отметил Чакыр.
По его словам, ситуацией с недопущением парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
 
БизнесТуризмРФСОЧИТУРЦИЯтуризм в Турциитурция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала