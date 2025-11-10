https://1prime.ru/20251110/parom-864374347.html

В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне

В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне - 10.11.2025, ПРАЙМ

В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне

Пассажиры парома Seabridge, недопущенного в порт Сочи, остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна, пока для них готовят билеты для возвращения | 10.11.2025, ПРАЙМ

СТАМБУЛ, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры парома Seabridge, недопущенного в порт Сочи, остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна, пока для них готовят билеты для возвращения в РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Судно вышло в путь в среду и вернулось в Трабзон в воскресенье вечером. Чакыр уточнил, что на борту остаются 19 человек. "Пассажиры остаются на борту парома. Мы сейчас ищем для них варианты билетов на самолет, автобус или поезд для их возвращения в РФ, подготавливаем документы, чтобы возместить ущерб. Через несколько часов мы предложим пассажирам варианты и в зависимости от их выбора приобретем билеты, после чего начнем постепенно выпускать их с парома", - сообщил Чакыр. По его словам, пассажиры собираются в РФ, один из них собирается вернуться в Россию через Грузию. Что касается тех, кто собирается воспользоваться автобусами, то рейсы есть уже сегодня вечером, отметил он. "Пассажиры сейчас не могут сойти на берег, потому что им нужно пройти паспортный контроль и поставить печати о въезде в Турцию. В этом случае они разойдутся кто куда, будет тяжело их собрать, поэтому мы разместили их на судне, по комфорту оно не отличается от отеля", - отметил Чакыр. На уточняющий вопрос, возникнут ли проблемы у кого-либо из пассажиров с паспортным контролем, Чакыр ответил отрицательно. "Если кто-то из пассажиров скажет, что хочет еще несколько дней остаться в Турции, то мы ему передадим компенсацию в размере стоимости билетов (в РФ – ред.), а он уже сам решит, как ему возвращаться", - отметил Чакыр. По его словам, ситуацией с недопущением парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.

